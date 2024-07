Generali Open Kitzbühel: Ruud zieht überraschend zurück, Neumayer erhält Wildcard

Casper Ruud wird überraschend doch nicht bei den Generali Open 2024 in Kitzbühel antreten. Lukas Neumayer springt ein und erhält eine Wildcard.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 17:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Casper Ruud wird bei den Generali Open 2024 nicht aufschlagen

Es ist eine bittere Nachricht für die Veranstalter des österreichischen Sandplatzklassikers: „Wir sind sehr enttäuscht. Mittlerweile ist es fast schon normal geworden, dass Spieler bei Turnieren nennen und dann schier nach Belieben rausziehen. Das macht Turniere für die Veranstalter sehr schwer planbar und lässt uns in den Augen der Fans und Partner unglaubwürdig erscheinen. Und solche Absagen gibt es nicht nur bei uns“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Ruud zieht seinen Start in Kitzbühel ohne Angabe von Gründen zurück. Auch in Gstaad beispielsweise waren kurzfristige Absagen von Topstars an der Tagesordnung.



Eine neue Regel der ATP besagt, dass in einem solchen Fall ein Spieler ins Feld nachrücken kann, der in den letzten fünf Jahren Top-20 war, das Turnier gewinnen konnte oder einer der besten fünf Junioren der Welt ist - dies trifft auf Dominic Thiem und Joel Schwärzler zu. Eine Wildcard wird somit frei und von den Veranstaltern an Lukas Neumayer weitervererbt, der das Publikum bereits 2021 in Kitzbühel mit seinem ersten Hauptfeldeinzug begeisterte.

Vier Österreicher im Hauptfeld



Damit stehen mit Thiem, Ofner, Schwärzler und Neumayer vier Österreicher im Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel 2024. Das Feld wird nun von den beiden Top-20-Spielern Sebastian Baez und Alejandro Tabilo angeführt. Die Auslosung des Hauptfeldes findet morgen, Samstag, um 12:00 Uhr, am Turniergelände statt.