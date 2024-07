Generali Open Kitzbühel: Sebastian Ofner wird "definitiv" spielen

Sebastian Ofner hat nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe in Hamburg Entwarnung gegeben. Der Steirer plant “definitiv” mit einem Start bei den Generali Open in Kitzbühel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 19:31 Uhr

© GEPA pictures Sebastian Ofner wird in Kitzbühel an den Start gehen

Die österreichischen Tennisfans dürfen aufatmen: Sebastian Ofner wird in der kommenden Woche bei den Generali Open in Kitzbühel an den Start gehen. “Ich habe noch einige Tage Zeit und werde herausfinden, wo das Problem liegt. Ich werde definitiv spielen und alles geben”, erklärte der Steirer nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe in Hamburg im “Sky”-Interview.

In der Hansestadt musste Ofner gegen den Argentinier Marco Trungelliti beim Stand von 1:6 und 3:4 aufgeben. Der österreichischen Nummer eins machten Probleme an beiden Fersen zu schaffen. “Es ist jetzt nichts Dramatisches. Links spüre ich es immer wieder, da bin ich schon zweimal operiert worden. Und rechts ist es jetzt auch schon immer wieder einmal gewesen”, meinte Ofner.

Ofner: “Es ist einfach mühsam”

In den kommenden Tagen wird sich Ofner weiteren Tests unterziehen. “Ich glaube, es ist definitiv nichts Tragisches. Es ist einfach mühsam”, sagte der 28-Jährige, der die Saison 2022 wegen einer Fersen-Operation vorzeitig beenden musste. Vor dem Aufeinandertreffen mit Trungelliti machten sich die alten Probleme nun wieder bemerkbar.

“Beim Einspielen ist es mir links unten in der Ferse eingefahren. Ich habe gesagt, ich probiere es mit Schmerzmitteln. Aber es war dann zu viel und es ist es auch nicht wert, dass etwas Schlimmeres passiert”, führte Ofner aus. “Ich habe gewusst, wenn ich den zweiten Satz nicht schnell gewinne, werde ich es lassen.”

Zuletzt hatte Ofner im Wimbledon-Doppel aufgrund von Schulterproblemen aufgegeben. Auch damals sprach der Weltranglisten-50. im Anschluss an das Match von einer Vorsichtsmaßnahme.