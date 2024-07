Generali Open Kitzbühel: Thiem gegen Rublev-Bezwinger, Ofner im Österreicher-Duell

Die Auslosung für die Generali Open 2024 in Kitzbühel hat Dominic Thiem eine interessante Aufgabe beschert. Sebastian Ofner bekommt es mit einem Landsmann zu tun.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 12:57 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem hat in Kitzbühel 2024 ein forderndes Los erwischt

Dominic Thiem hat als ersten Gegner für seine Abschiedstournee in Kitzbühel Thiago Augustin Tirante zugelost bekommen. Eben der ist gerade noch in Bastad beschäftigt, wo er auf dem Weg ins Halbfinale auch Andrey Rublev besiegt hat. Diese Partie wird am Dienstag, 23.07.2024, um 19:30 als erstes großes Highlight der Generali Open über die Bühne gehen.

Der Sieger bekommt es im Achtelfinale mit Turnierfavorit und Titelverteidiger Sebastian Baez zu tun. Der Argentinier, der vor Jahresfrist im Endspiel Dominic Thiem besiegen konnte, startet mit einem Freilos.

Sebastian Ofner, Österreichs Nummer eins, geht als Nummer sechs gesetzt, in die Generali Open 2024. Und bekommt es mit einem Landsmann zu tun - denn gleich zum Auftakt wartet Lukas Neumayer, der mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen ist. Ofner und Neumayer sind sich im vergangenen Jahr im Finale des ATP-Challenger-Turniers begegnet. Da konnte sich „Ofi“ glatt mit 6:3 und 6:2 behaupten.

Joel Schwärzler mit anspruchsvollem Los

Zum ersten Mal wird Youngster Joel Schwärzler in Kitzbühel aufschlagen. Der Schützling von Jürgen Melzer darf in Runde eins gegen Tiago Seyboth Wild ran. Der Brasilianer steht in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 72 und hat bei seinem Heimturnier in Rio de Janeiro in dieser Saison schon das Viertelfinale erreicht. „Wenn ich meine Sachen richtig mache, habe ich auf jeden Fall eine gute Chance weiterzukommen. Es war immer mein Traum, hier spielen zu können“, erklärt ein gutgelaunter Joel Schwärzler im Rahmen der öffentlichen Auslosung des Hauptfeldes. Diese fand traditionell wieder am Samstag mit Vertretern der Stadt Kitzbühel, des Tourismus und Partnern auf dem bereits gut besuchten Turniergelände statt.

Publikums-Liebling Matteo Berrettini hat als erste Aufgabe den Russen Pavel Kotov zugelost bekommen. Danach könnte es für den Römer gegen die Nummer zwei der Generali Open 2024 gehen: Alejandro Tabilo aus Chile.

