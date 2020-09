Generali Open Kitzbühel: Yannick Hanfmann fixiert Viertelfinal-Duell mit Maximilian Marterer

Im Viertelfinale der Generali Open 2020 kommt es am Freitag zum innerdeutschen Viertelfinal-Duell: Dabei treffen Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer aufeinander.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.09.2020, 13:33 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann steht in Kitzbühel im Viertelfinale

Die Trainingsarbeit der TennisBase Oberhaching während de Corona-Pandemie trägt auch bei den Generali Open Früchte: Nachdem Yannick Hanfmann sich vor wenigen Tagen den Sieg beim ATP-Challenger-Turnier in Todi sichern konnte, steht der 28-Jährige nun auch im Viertelfinale von Kitzbühel. Und trifft dort auf seinen Trainingspartner Maximilian Marterer, der nach seinem Auftakterfolg gegen Dennis Novak die nächste starke Leistung zeigte.

Marterer servierte Hubert Hurkacz, die Nummer fünf des Turniers, humorlos mit 6:1 und 6:4 ab. Sehr zur Zufriedenheit der Coaches vom Bayerischen Tennisverband Tobias Summerer und Lukas Wolff, die mit nach Kitzbühel gekommen sind. Und die beiden hatten danach auch an Hanfmann ihre Freude, der gegen Dusan Lajovic nach 2:20 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:3 und 6:4 erfolgreich blieb.

Erstes Duell für Marterer und Hanfmann auf der ATP-Tour

„Hinten raus hätte ich es mir vielleicht ein bisschen leichter gemacht, wenn ich das vorletzte Spiel glatter verloren hätte, das wäre einfacher für den Kopf gewesen“, sagte Hanfmann unmittelbar nach dem Match. „Dann auszuservieren war aber ein Riesengefühl.“ Zum Match gegen seinen Kumpel meinte die aktuelle Nummer 118 der ATP-Weltrangliste: „Das ist ein bisschen komisch, dass wir hier hier im Viertelfinale spielen. Der Maxi ist als Alternate angereist, ich bin hier als Qualifikant angekommen. Das ist irgendwie schon Wahnsinn. Wir waren die letzten Abende immer essen, das wird sich heute auch nicht ändern. Aber es wird wahrscheinlich ein gutes Match.“

Wiewohl sich Marterer und Hanfmann also bestens kennen, so wird das Treffen in Kitzbühel doch eine Premiere werden: Auf der ATP-Tour haben die beiden noch nie gegeneinander gespielt.

Hier das Einzel-Tableau bei den Generali Open 2020