Generali Open Kitzbühel: Yannick Hanfmann nach Thriller erster Finalist

Yannick Hanfmann ist als erster Spieler in das Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Kitzbühel eingezogen. Der Deutsche besiegte bei den Generali Open Laslo Djere aus Serbien mit 4:6, 6:3 und 7:6 (5).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2020, 15:00 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann steht in seinem zweiten ATP-Finale

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht: Und so hat Yannick Hanfmann seine beiden Chancen beim Stand von 5:4 im ersten Halbfinale der Generali Open in Kitzbühel gegen Laslo Djere recht großzügig liegen lassen, verpasste dann mehrere Möglichkeiten, mit einem neuerlichen Break mit 6:5 in Führung zu gehen. Und durfte sich nach einer Spielzeit von 2:25 Stunden dennoch vom Publikum feiern lassen: Da versenkte der Deutsche nämlich einen Rückhand-Passierball zum Einzug in sein zweites Finale auf der ATP-Tour. 2017 war er schon einmal kurz vor einem Turniersieg gestanden, verlor das Finale von Gstaad allerdings gegen Fabio Fognini.

Die Höhenlage komme seinem Spiel entgegen, erklärte Hanfmann nach seinem Erfolg in der Pressekonferenz. Vor allem der Kick-Aufschlag entwickle eine ganz eigene Dynamik. Das wird auch im sonntäglichen Finale wichtig werden. Dort trifft Hanfmann entweder auf den Schweizer Qualifikanten Marc-Andrea Huesler oder den Serben Miomir Kecmanovic, der in der ersten Runde Kei Nishikori eliminiert hatte.