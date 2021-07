Generali Open: Matchball abgewehrt - Casper Ruud zieht ins Halbfinale ein!

Turnierfavorit Casper Ruud ist in das Halbfinale der Generali Open Kitzbühel 2021 eingezogen. Dort trifft er auf den Franzosen Arthur Rinderknech.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2021, 20:23 Uhr

© Generali Open/Alexander Scheuber Casper Ruud hat in Kitzbühel den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen

Das war knapp für die Nummer eins der Generali Open 2021: Casper Ruud musste im zweiten Satz seines Viertelfinal-Matches gegen Mikael Ymer einen Matchball abwehren. Konnte seinen Kopf aber doch noch einmal aus der Schlinge ziehen und den Schweden mit 3:6, 7:6 (5) und 6:3 bezwingen. Für Ruud also gleich der nächste Marathon, nachdem er noch am Sonntag das Finale in Gstaad bestritten (und gewonnen) hatte und am Mittwochabend gegen Mario Vilella Martinez auch schon über drei Sätze gehen musste.

Sein Halbfinalgegner am Freitag in Kitzbühel musste da schon weniger schuften, zumindest am Donnerstag: Arthur Rinderknech, nach einigen Absagen als Alternate ins Tableau gerutscht, besiegte Filip Krajinovic mit 6:4 und 6:1. Davor hatte Rinderknech sein Achtelfinale gegen den Dänen Holger Runde ebenfalls nach Abwehr eines Matchballs für sich entscheiden können.

Die zweite Partie der Vorschlussrunde bestreiten Daniel Altmeier und Pedro Martinez. Altmeier gab gegen Gianluca Mager beinahe eine 6:1, 4:1-Führung aus der Hand, gewann dann aber doch noch in drei Sätzen. Martinez hatte mit Jozef Kovalik aus der Slowakei keine Probleme.

