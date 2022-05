Generali Open: Ruud und Berrettini - zwei Top-Ten-Spieler kommen nach Kitzbühel!

Mit Titelverteidiger Casper Ruud und Matteo Berrettini werden in Kitzbühel gleich zwei Top-Ten-Stars aufschlagen! Das Generali Open vom 23. bis 30. Juli 2022 präsentiert sich damit so hochkarätig besetzt, wie schon lange nicht mehr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 12:44 Uhr

© Getty Images Mettoe Berrettini und Titelverteidiger Casper Ruud werden das Feld der Generali Open 2022 anführen

Titelverteidiger Casper Ruud (8) und Matteo Berrettini (10): Dominic Thiem wird beim Generali Open beste Gesellschaft durch zwei aktuelle Top-10-Spieler bekommen.



Berrettini, der im Juni in Stuttgart sein Tour-Comeback nach der Verletzungspause geben wird, stand 2018 in Kitzbühel bereits im Viertelfinale und folgte 2020 der Einladung Thiems zu dessen Turnier „THIEMs7“, wo er bis ins Semifinale vorrückte. Beim Generali Open 2022 werden die Beiden in der Gamsstadt nun wieder aufeinandertreffen: „Wir freuen uns riesig, dass er bei uns aufschlagen wird. Er ist nicht nur in seiner Heimat ein Superstar und eine Werbeikone, sondern auch bei uns ein echter Publikumsliebling“, meint Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Wir haben auch immer viele Fans aus Italien vor Ort – über seine Rückkehr nach Kitzbühel werden sich die Tifosi sicher freuen.“

Ruud auf Mission Titelverteidigung

Dass sich auch Rom-Semifinalist Casper Ruud in Kitzbühel pudelwohl fühlt, ist kein Geheimnis – wohl auch nicht, dass der 23-jährige Norweger in Topform seinen Titel aus 2021 verteidigen möchte. Dass er diese Titelverteidigung trotz seines Durchmarschs im vergangenen Jahr nie aus den Augen verloren hat, freut die Veranstalter ganz besonders: „Casper hat uns immer versichert, dass er sich darauf freut, wieder nach Kitzbühel zu kommen“, weiß Turnierdirektor Antontisch und schmunzelt: „Kitzbühel und Norwegen – das ist also nicht nur im Skisport eine besondere Verbindung.“

Top-Starterfeld beim Generali Open Kitzbühel 2022

Generell sehen es die Veranstalter des ATP-250-Sandplatzklassikers als eine Auszeichnung, dass die beiden Top-10-Stars unbedingt in Kitzbühel spielen wollen: „Eine große Anerkennung für uns zu hören, wie gern beide Stars nach Kitzbühel kommen wollen. Beide werden mit ihren Familien anreisen und freuen sich schon auf die Zeit in Kitzbühel“, bestätigen die Turniermacher Herbert Günther und Markus Bodner.