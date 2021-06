Generali Open: Top-Ten-Spieler Roberto Bautista Agut schlägt in Kitzbühel auf

Mit Roberto Bautista Agutwird ein Top-Ten-Mann bei den Generali Open in Kitzbühel aufschlagen.

von Pressemitteilung

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 11:53 Uhr

© GEPA Pictures Roberto Bautista Agut wird in Kitzbühel aufschlagen

Auch 2021 steht wieder ein Top-10-Spieler im Aufgebot der Generali Open Kitzbühel: Roberto Bautista Agut, der am Montag sein Comeback in den besten zehn der Tennisweltrangliste feierte, wird vom 24. bis 31. Juli in Kitzbühel aufschlagen – und das auch, weil er sich im vergangenen Jahr auf Anhieb in die Gamsstadt verliebt hat.

Der neunfache Turniersieger und Davis Cup-Champion kam im vergangenen Jahr zum ersten Mal für das Einladungsturnier Thiem`s 7 nach Kitzbühel und zeigte sich nicht nur von Stadt und Umgebung angetan, auch die Höhenlage ließ den 33-Jährigen jubeln. Und obwohl ihn Gastgeber Dominic Thiem im Halbfinale stoppte, meinte der ehemalige Grand Slam-Semifinalist damals: „Ich muss sagen, ich habe mich ein wenig in Kitzbühel verliebt.“

Musetti und Alcaraz ebenfalls am Start

2021 kommt er nun mit der gesamten Familie und zieht das Generali Open Kitzbühel damit den Olympischen Spielen in Tokio vor: „Wir freuen uns wahnsinnig über die Zusage eines Mannes, der in Tokio theoretisch auch um Medaillen hätte spielen können“, so die beiden Veranstalter Markus Bodner und Herbert Günther. Und Turnierdirektor Alexander Antonitsch meint: „Ein Top-10-Mann in Kitzbühel ist natürlich eine großartige Nachricht für uns und für die Tennisfans", um mit einem Schmunzeln hinzuzufügen: „Ich bin der Meinung, dass jeder Spanier zumindest einmal in Kitzbühel spielen sollte. Ich hoffe, das weiß auch ein Nadal...."

Schon zuvor hatten die Veranstalter die Teilnahmen der beiden Youngsters Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz bekanntgegeben.