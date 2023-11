Genie Bouchard in Deutschland: Nur fast wie Novak Djokovic

Genie Bouchard hatte auf ihrer Durchreise in Deutschland eine etwas ungewöhnliche Anfrage.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 05:42 Uhr

© Getty Images Eugenie Bouchard folgt ihrem Ex-Profikollegen Jack Sock zum Pickleball.

Bouchard vestärkt dieser Tage das kanadische Billie-Jean-King-Cup-Team in Spanien - der Weg dorthin hielt für die 29-Jährige aber einen amüsanten Zwischenstopp bereit. Konkret: beim deutschen Zoll.

Der nämlich hatte ob der Tennisausrüstung von Bouchard offenbar ein paar Fragen, und als sie erklärt hatte, auf der Durchreise nach Spanien zu sein, um ein Tennisturnier zu bestreiten, zeigte sich der Beamte verblüfft: "Oh, also sind Sie Profi? So wie Novak Djokovic?"

Genies Antwort, zumindest auf Twitter, wo sie die Story zum Besten gab: "Ja Sir, genau so." Gefolgt von einem lachenden Smiley.

Es ist ja tatsächlich so eine Sache: 24 Grand-Slam-Turniersiege liegen freilich zwischen Djokovic und Bouchard - Tennisprofi sind dennoch beide. Und 2014 standen sie zusammen im Wimbledonfinale. Während Bouchard damals Petra Kvitova unterlag, holte der Djoker allerdings den Titel gegen Roger Federer.

Bouchard: 2024 Tennis oder nur noch Pickleball?

Ach ja, und ob Bouchard auch 2024 noch Tennisprofi ist? Scheint aktuell unsicher. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass sie die Pickleball-Tour bereichern wird, wie vor ihr schon die Kollegen Sam Querrey, Jack Sock oder Noah Rubin. Der Unterschied: Die Herren haben ihre Tennislaufbahn bereits beendet, Genie erst kürzlich ihr zigstes Comeback nach einer erneuten Verletzungspause gefeiert. Wie und ob sie Tennis und Pickleball unter einen Hut bringen wird, scheint noch offen.

Aktuell weilt Bouchard in Spanien, wo sie das kanadische Team um Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Gabriela Dabrowski und Marina Stakusic unterstützen will, hier trifft man am 8. November im ersten Duell auf den Gastgeber.

Bouchard hatte zuletzt im September in Guadalajara gespielt und dort die zweite Runde erreicht. Im WTA-Ranking ist sie aktuell auf Platz 266 notiert. Aber, und das auch als Info für den Kollegen vom Zoll: 2014 war sie bereits die Nummer 5! Also fast wie Novak Djokovic...