Pickleball: Eugenie Bouchard steigt 2024 ein

Neben Jack Sock, der bei den US Open sein letztes Turnier als professioneller Tennisspieler bestritten hatte, wird auch Eugenie Bouchard ab 2024 auf der Pickleball-Tour antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 10:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Eugenie Bouchard folgt ihrem Ex-Profikollegen Jack Sock zum Pickleball.

Vergeblich versuchte Eugenie Bouchard seit vielen Jahren, auf dem Tennis-Court an ihre ehemals erfolgreichen Zeiten anzuknüpfen. Im Jahr 2014 erreichte die damals 20-jährige Kanadierin die Halbfinals in Melbourne und Paris, und setzte mit dem Finaleinzug auf dem heiligen Rasen in Wimbledon noch einen drauf. Kaum jemand zweifelte an einer großen Zukunft der Kanadierin.

Aufgrund von zahlreichen Verletzungen, Trainerwechseln und anderen Störfeuern lief die weitere Karriere der ehemaligen Nr. 5 der Welt nicht nach Wunsch. Ihr WTA-Titel in Nürnberg, den sie ebenfalls in ihrem Erfolgsjahr 2014 erringen konnte, sollte der einzige ihrer Karriere bleiben. Es schien, als ob die kanadische Fed Cup-Spielerin ihren Fokus mehr auf die Vermarktung ihrer zweifellos vorhandenen optischen Vorzüge via Social Media legte, als auf weitere Erfolge auf der Tennis-Tour.

Die Realität auf dem Tennisplatz sieht gegenwärtig mehr als trist aus. Bei den Grand Slam-Qualifikations-Turnieren in Melbourne, London und New York konnte sie gerade mal ein Match für sich entscheiden. Auch auf WTA-Ebene wartet sie seit mehr als vier Monaten auf einen Sieg im Hauptfeld eines Turniers.

Sportliche Schlagzeilen machte Bouchard jetzt mit einer Ankündigung, ab 2024 in einer anderen Sportart durchstarten zu wollen. Die Professional Pickleball Association (PPA) verkündete, dass die heute 29-jährige einen Kontrakt unterzeichnet hätte, ab nächster Saison bei ihren Events anzutreten.

In welchem Umfang die Kanadierin in den Pickleball-Cicuit einsteigt, und ob damit das Ende ihrer Karriere als professionelle Tennisspielerin einhergeht, ist indes noch nicht bestätigt. Zumindest für die Zuschauer beim Pickleball wäre eine Mixed-Partie zusammen mit dem frisch zurückgetretenen Jack Sock gegen die Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi eine amüsante Vorstellung.