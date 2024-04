WTA-Masters Madrid: Sabalenka ringt Montgomery nieder

Mit mehr Mühe als erwartet besiegte die Weltranglisten-2. Aryna Sabalenka in der dritten Runde des WTA-1000er-Turniers die junge US-Amerikanerin Robin Montgomery in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 22:53 Uhr

© Getty Images In der dritten Runde von Madrid musste Aryna Sabalenka alles in die Waagschale werfen.

In der dritten Runde beim Masters-Event in Madrid traf die an Nr. 2 gesetzte Aryna Sabalenka erstmals auf Wildcard-Starterin Robin Montgomery. Die 19-jährige US-Amerikanerin startete furchtlos und versuchte von Beginn an, das Tempo ihrer favorisierten Gegnerin mitzugehen. Gleich im ersten Game erspielte sich die Linkshänderin zwei Chancen zum Break, konnte diese aber nicht nutzen. Auch das zweite Spiel gestaltete sich hart umkämpft, bis Sabalenka ihre zweite Möglichkeit zur 2:0-Führung nutzen konnte. Ab diesem Moment übernahm die Belarussin die Kontrolle im ersten Satz und holte sich diesen bei nur einem Spielverlust.

Im zweiten Durchgang reduzierte Montgomery, die vom Profi-Kollegen Frances Tiafoe von ihrer Box aus angefeuert wurde, ihre Fehlerquote und konnte das Match komplett offenhalten. Beide Spielerinnen hielten all ihre Aufschlagspiele, somit ging es in den Tiebreak. Mit einem Rahmentreffer der 25-jährigen Sabalenka holte sich Montgomery das erste Mini-Break und schaffte es, diesen Vorsprung zum Satzausgleich zu transportieren.

Im dritten Satz sah es früh nach einer Vorentscheidung für die Favoritin aus. Sabalenka hielt ihr erstes Aufschlagspiel und holte sich im darauffolgenden Game das Break. Montgomery aber schlug zurück und schaffte umgehend den Ausgleich. Bei Stand von 5:4 startete Sabalenka mit einem krachenden Rückhand-Winner und holte sich nach einem Fehler ihrer Gegnerin per Smash drei laufende Matchbälle. Mit einer verschlagenen Vorhand in Netz besiegelte die auf Position 183 geführte Montgomery die 1:6, 7:6 (5), 4:6 Niederlage.

Im Achtelfinale trifft Sabalenka als Nr. 2 des Turniers auf die US-Amerikanerin Danielle Collins.

Collins weiter auf der Erfolgsspur

Hart zu kämpfen hatte die an Nr. 13 gesetzte Collins, die mit der Empfehlung der Turniersiege beim Masters-Event in Miami und dem 500er Turnier in Charleston nach Madrid anreiste. Gegen die Rumänin Jaqueline Cristian lag die 30-jährige mit Satz zurück, ehe sie das Zepter mehr und mehr übernahm und nach knapp zwei Stunden mit 3:6, 6:4, 6:1 triumphierte.

