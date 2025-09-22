German Padel Tour 2025: Deutschland hat neue Padel-Champions

In Dreieich wurden am Wochenende die neuen Champions der German Padel Tour bei den Frauen und den Männern gekürt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 06:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Reetz / DTB Guillem Figuerola und Agustin Reca holten den Titel bei den Männern

Bei den Finals der CERTINA German Padel Tour 2025, die am 20. und 21. September bei „The Padellers” in Dreieich ausgetragen wurden, setzten sich die neuen CERTINA GPT Champions 2025 Katharina Hering und Lena Plümer in der Damen- sowie Guillem Figuerola (ESP) und Agustin Reca in der Herrenkonkurrenz durch. Das Amateur-Turnier der Herren gewannen Marcos Ortega und Joan Saborit Rivas (beide ESP).



Katharina Hering und Lena Plümer sicherten sich den Sieg des Highlight-Turniers der Saison. Im Finale, das diesen Sonntag ausgespielt wurde, gewannen die beiden 6:2, 4:6, 6:4 gegen Luciana Renic und Alissa Schmitz. Gewinnerin Katharina Hering: „Wir freuen uns unglaublich! Ich komme gerade aus einer Verletzungspause. Am Ende des Jahres möchte man noch einmal gut spielen, doch vor dem Turnier konnten wir nicht so viel trainieren. Es ist einfach unglaublich schön, diesen Titel mitnehmen zu können.“ Im Spiel um Platz drei gewannen Zofia Piórkowska und Aleksandra Rosolska (beide POL) mit 6:0, 6:1 gegen Sarah Granz und Nahla Sophie Voigts.



Bei den Herren ging der Titel erneut an Guillem Figuerola (ESP) und Agustin Reca. Nach dem Gewinn der Finals 2024 wiederholten sie in diesem Jahr ihren Erfolg. In einem sehenswerten Finale bezwang das spanisch-deutsche Duo Patrick Mayer und Benjamin Fitzon mit 6:3, 6:4. Gewinner Figuerola und Reca: „Das Event war super! Die Organisation der GPTs ist wie immer sehr professionell. In diesem Jahr haben wir noch besser gespielt als im Vorjahr. Wir haben uns weniger Fehler erlaubt, was uns sehr dabei geholfen hat, den Titel nach Hause zu bringen.“ Im Spiel um Platz drei siegten Tim Nowotny und Dominik Böhler über Juan Quiroz und Franco Sommantico (ARG) mit 7:5, 6:0.



Die Platzierungen auf einen Blick:



Damen

1. Katharina Hering und Lena Plümer – 1.500 Rankingpunkte & 3.000 Euro Preisgeld

2. Luciana Renic und Alissa Schmitz – 1.125 Punkte & 1.200 Euro Preisgeld

3. Zofia Piórkowska und Aleksandra Rosolska (beide POL) – 844 Punkte & 800 Euro Preisgeld



Herren

1. Guillem Figuerola (ESP) und Agustin Reca – 1.500 Rankingpunkte & 3.000 Euro Preisgeld

2. Patrick Mayer und Benjamin Fitzon – 1.125 Punkte & 1.200 Euro Preisgeld

3. Tim Nowotny und Dominik Böhler – 844 Punkte & 800 Euro Preisgeld



Herren (Amateure)

1. Marcos Ortega und Joan Saborit Rivas (beide ESP) – 250 Punkte

2. Phileas Pirigkos und Magdy Elessawy – 188 Punkte

3. Michael Stivaktakis und Davood Salavati – 141 Punkte