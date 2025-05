Gewinnspiel! interwetten schickt Euch als VIP nach Kitzbühel!

Als Neukunde bei interwetten erhalten Sie nicht nur ein Wettguthaben von 20 EUR, sondern haben auch die Chance, ein unvergessliches VIP-Paket für die Generali Open 2025 in Kitzbühel zu gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 11:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© interwetten

Das größte Sandplatz-Event des Jahres geht im Stade Roland-Garros los - und mit interwetten gibt es für Neukunden ein Wettguthaben von 20.- EUR. Also nichts wie her mit Euren Tipps, wenn es auf dem Court Philippe-Chatrier um den zweiten Major-Titel des Jahres geht. Vor allem bei den Frauen ist die Anzahl jener, die den Titel holen können, in diesem Jahr besonders groß!

Zusätzlich verlosen wir unter allen die das Wettguthaben eingelöst haben 1 VIP Package inklusive Übernachtung sowie 3x2 Tagestickets für die Generali Open in Kitzbühel.

So holst du dir dein Wettguthaben:

1. Wettguthaben sichern

Klicke auf jetzt registrieren .

2. Zahlungsart "IW Gutschein" auswählen

Den Gutscheincode FrenchOpen25 eingeben und sofort dein Wettguthaben im Wert von 20€ gutgeschrieben bekommen.

3. Wette platzieren & gewinnen

Wette auf deine Favoriten und sichere dir die Chance auf 1 VIP-Package.

Das Gewinnspiel läuft vom 25.05.2025 bis zum 08.06.2025.