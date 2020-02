Blogger gesucht! Mit FILA und tennisnet zu Tommy Haas nach Indian Wells

Du möchtest zum ersten großen Frühjahrs-Highlight auf der ATP-Tour, dem ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells und dort Turnierdirektor Tommy Haas persönlich treffen? FILA macht es möglich - nimm an unserem Gewinnspiel teil und hab die Chance auf ein einmaliges Tenniserlebnis inkl. Flug, drei Übernachtungen und zwei Tagen Tennistickets für zwei Personen!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2020, 08:40 Uhr

© FILA Tommy Haas erwartet den Gewinner in Indian Wells

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gilt unter den Tennisprofis als das fünfte Grand-Slam-Turnier. Die gesamte Weltelite bei Frauen und Männer gibt sich in der kalifornischen Wüste alljährlich ein Stelldichein, so auch die beiden Titelverteidiger: Bei den Frauen holte sich Bianca Andreescu im vergangenen Jahr mit ihrem Finalsieg gegen Angelique Kerber völlig überraschend den Titel, auch Dominic Thiem, der sich im Endspiel der Männer gegen Roger Federer durchsetzen konnte, hatten nicht viele Beobachter der Tennisszene auf ihrer Rechnung.

Wie oft Federer in Indian Wells noch an den Start gehen wird, steht in den Sternen. Turnierdirektor Tommy Haas jedenfalls wird alles daran setzen, dass sein Schweizer Kumpel noch ein paar aktive Auftritte hinlegt. Aber das könnt Ihr ja auch selbst herausfinden: Denn dank FILA könnt Ihr die deutsche Tennis-Legende für ein Meet-and-Greet in Indian Wells treffen.

Wie könnt Ihr teilnehmen?

Mitmachen können alle Tennisfans, die auch in den sozialen Netzwerken aktiv sind oder sogar einen eigenen Blog betreiben. Denn wir wollen schließlich auch erfahren, wie das Meet-and-Greet mit FILA-Botschafter Tommy Haas abgelaufen ist. Postet einfach auf unserer Facebook-Seite, dass Ihr dabei sein wollt oder schickt eine Mail an verlosung@tennisnet.com unter Angabe Eures Social Media Profils und/oder Eures Blogs und beschreibt in wenigen gut geschriebenen Stichpunkten, warum Ihr die Richtigen seid für diesen Job.

So sehen die Eckdaten aus:

Anreise am 19.3.2020, Abreise am 22.3.2020, 3 Übernachtungen, 2 Tage Tennistickets für zwei Personen

Meet-and-Greet mit Tommy Haas am 20.3.

Teilnahmeschluss ist der 01.03.2020, die Gewinnerziehung erfolgt am 02.03.2020

Die Teilnahmebedingungen findet Ihr hier!