Gewinnspiel: Mit RADO und tennisnet zu den Erste Bank Open 2024

Ih wollt am kommenden Donnerstag bei den Achtelfinalmatches der Erste Bank Open 2024 dabei sein? RADO, langjähriger Partner des Traditionsturniers in der Wiener Stadthalle, und tennisnet machen es möglich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 19:25 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev geht als großer Favorit in die Erste Bank Open 2024

Ja, meine Herren... da muss man schon sagen: Respekt! Ein ATP-Turnier über 50 Jahre immer weiterzuentwickeln und fest im Kalender zu etablieren, das ist eine großartige Leistung! Und auch zum 50. Jubiläum des Turniers lässt das Teilnehmerfeld rund um Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem & Co. mit Top-Stars der Tour aufhorchen!

Für den langjährigen Turnierpartner RADO Grund genug eine limitierte Auflage an Uhren auf den Markt zu bringen: 50 exklusive Uhren (für jedesTurnier-Jahr in Wien ein Stück) gibt es für Fans und Begeisterte zu erwerben – die „Captain Cook X Champions of Vienna Limited Edition“!

Ein absolutes MUSS für Sammler – denn auf dem Gehäuseboden befindet sich neben dem Champions of Vienna-Logo der metallisierte Schriftzug „UNIQUE PIECE“. Dazu gibt´s bei dieser exklusiven Serie noch ein Zertifikat mit der individuellen Jahreszahl und den spezifischen Namen des Turniers der vergangenen 50 Finale.

Hier im Link kannst du dir die Uhr selbst ansehen und dich überzeugen!

Und das Beste daran? Tennisnet feiert mit! Daher verlosen wir für alle Neukunden und Bestandskunden im Tennisnet Premium Club, die sich bis Dienstag, 22.10.2024 12:00 Uhr Mittag registrieren, 5 x 2 Tickets für den Rado-Day am Donnerstag, den 24.10.2024 in der Wiener Stadthalle! Weitere 5x 2 Tickets gibt´s über den Tennisnet Premium Club zum absoluten Toppreis zu erwerben!

Du willst dabei sein? Dann ab zur Registrierung und mit ein bisschen Glück erlebst du die Stars der ATP hautnah beim Abschiedsturnier von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem!