"Gigantischer Fehler" - Kritik an Naomi Osakas Presse-Boykott

Gilles Moretton, der Präsident des französischen Tennisverbandes, hat die Entscheidung von Naomi Osaka, nicht an den Pressekonferenzen teilzunehmen, scharf kritisiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2021, 22:12 Uhr

Die Ansage von Osaka, bei den anstehenden French Open keine Pressekonferenzen zu geben, sei "sehr bedauerlich", so Moretton. "Für Sie als Journalisten, für sie persönlich (Osaka, Anm.) und für das Tennis im Allgemeinen. Ich denke, es ist ein gigantischer Fehler", erklärte er laut einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Équipe.

Osaka hatte via Instagram mitgeteilt, dass die während des Turniers von Roland Garros keine Pressetermine wahrnehmen würde. Einige Leute würden keine Rücksicht auf die mentalen Verfassung der Sportler nehmen, das würde ihr auf Pressekonferenzen immer wieder klar. Die sich immer wiederholenden Fragen würden Athleten zum Zweifeln bringen, dem wolle sie sich nicht mehr aussetzen. "Die Situation ist so, dass wenn man am Boden liegt, noch jemand auf einen drauftritt. Und den Sinn dahinter verstehe ich nicht", schrieb die Weltranglisten-Zweite.

Sie nehme dafür auch die Strafgelder in Kauf, die auf sie zukommen würden. Das grundlose Auslassen von Pressekonferenzen wird von den Touren mit einer Geldstrafe belegt.

Man werde sich an die Regeln für Strafen und Geldstrafen halten, kündigte Moretton indes an. Schließlich wolle man gemeinsam das Tennis fördern, die ATP, WTA und die vier Grand Slams. "Es ist ein Problem, das wir lösen, um das wir uns zumindest kümmern müssen", sagte Moretton weiter. "Es ist schädlich für den Sport, für das Tennis, für sie wohl auch. Sie schädigt damit das Spiel, und das ist ein echtes Problem."