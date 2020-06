Goran Ivanisevic - „Novak Djokovic hat niemandem gesagt, die US Open nicht zu spielen“

Heute soll die Entscheidung darüber fallen, ob die US Open 2020 stattfinden. Und unter welchen Umständen. Das Thema war auch beim Auftakt der Adria Tour in Belgrad präsent.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2020, 10:40 Uhr

© GEPA Pictures Goran Ivanisevic an der Seite von Viktor Troicki am Wochenende in Belgrad

Goran Ivanisevic hat das Wochenende in Belgrad verbracht, hauptsächlich in beobachtender Funktion. Wiewohl der Kroate seit ziemlich genau einem Jahr als Mitglied des Trainerstabs von Novak Djokovic firmiert, so hat sich Letzterer bei seinen drei Begegnungen zum Auftakt der Adria Tour doch wohl eher selbst gecoacht. Die Umstände in Belgrad waren außerordentlich, die Vorgaben der serbischen Regierung haben vollbesetzte Tribünen zugelassen.

Ein derartiges Szenario gilt für die US Open als ausgeschlossen. Sollte das Turnier Ende August 2020 wirklich beginnen, dann unter ganz besonderen Bedingungen, die einigen AthletInnen schon vorab wenig Freude bereiten. Einer davon ist Djokovic, der kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er sich eher undeutlich in einer vierwöchigen Kasernierung in einem Flughafen-Hotel sieht.

Ivanisevic - „Djokovic ist ehrlich“

Als Nummer eins der Welt, vor allem aber als Vorsitzender des Spielerrats bekleidet Djokovic aber naturgemäß eine besonders exponierte Position. Das Wort des Serben hat Gewicht - inwieweit sich allerdings Spieler von der persönlichen Einschätzung Djokovics davon abhalten lassen, ein Grand-Slam-Turnier zu bestreiten, sei dahingestellt.

Goran Ivanisevic jedenfalls brach in Belgrad eine Lanze für seinen Schützling. „Novak ist ehrlich“, so der Wimbledonsieger von 2001. „Ich glaube, die Leute haben automatisch etwas dagegen, wenn jemand ehrlich ist. Und zu den US Open hat Novak einfach seine Meinung abgegeben. Er hat niemandem gesagt, er solle nicht spielen.“ Man solle da gerne bei Dominic Thiem und Alexander Zverev nachfragen.

Nadal und Halep skeptisch

Wie die beiden deutschsprachigen Ausnahmespieler über eine Teilnahme in New York City denken, ist noch im Dunkeln. Andere Spitzenkräfte haben sich schon kritisch zu Wort gemeldet, Rafael Nadal etwa. Oder auch Simona Halep, deren Coach Darren Cahill ausrichten ließ, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen für seine Spielerin nicht funktionieren würden.

Und so blickt die Tenniswelt gespannt in Richtung der USTA, die am heutigen Montag ihre Pläne bekanntgeben will. Nicht hilfreich dürfte dabei sein, dass der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, angesichts wieder steigender COVID-19-Fallzahlen damit gedroht hat, wieder stärkere Einschränkungen des öffentlichen Lebens durchsetzen zu wollen.