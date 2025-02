Grande Belinda! Bencic holt in Abu Dhabi ersten Titel als Mama

Belinda Bencic hat zwei Jahre nach ihrem ersten Erfolg beim WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi erneut zugeschlagen. Die Schweizerin besiegt im Endspiel Ashlyn Krueger mit 4:6, 6:1 und 6:1.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 10:04 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic fühlt sich in Abu Dhabi einfach wohl

Erster Turniersieg für Belinda Bencic als Mutter! Und das nicht bei irgendeinem kleinen Event, sondern bei einem WTA-Tour-500-Turnier. Und noch dazu bei einem, mit dem Bencic beste Erinnerungen verbindet. Denn in Abu Dhabi hatte sie schon vor zwei Jahren reüssiert.

Diesmal ging es im Endspiel gegen Ashlyn Krueger aus den USA. Und die erwischte den bessern Start, gewann den ersten Satz mit 6:4. Danach drehte Bencic den Spieß um, holte sich Durchgang zwei mit 6:1. Im Entscheidungssatz deutete ein frühes Break in Richtung der Schweizerin, die erst im vergangenen Jahr ihr Comeback gegeben hat. Übrigens bei einem ganz kleinen Turnier in Hamburg.

Bencic mit Titel Nummer neun

Für Bencic ist es der neunte Titel in ihrer Karriere, den wohl größten gab es ja bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Damals im Endspiel gegen Marketa Vondrousova, die sie auf dem Weg zum Triumph in Abu Dhabi ja auch gecshlagen hat.

Für Ashlyn Krueger, die mit ihrer Woche in Abu Dhabi auch zufrieden sein darf, geht es nun gleich in Doha weiter. Dort wurde sie für die erste Runde ihrer Landsfrau Sofia Kenin zugelost.

