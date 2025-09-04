Grigor Dimitrov nach Verletzungs-Auszeit wieder auf dem Platz

Seit Wimbledon musste Grigor Dimitrov aufgrund einer Brustmuskel-Verletzung auf sämtliche Turnierstarts verzichten. In den sozialen Netzwerken tauchte nun ein Video des Bulgaren auf, dass ihn beim Training zeigt und auf eine baldige Turnier-Rückkehr des Routiniers hoffen lässt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 03:13 Uhr

© Getty Images Grigor Dimotrov arbeitet nach seiner Verletzungspause bereits wieder auf dem Court an seinem Comeback.

Einen schlimmeren Ort, um ein Match aufgeben zu müssen, kann man sich kaum vorstellen. Auf dem heiligen Rasen im ehrwürdigen Centre-Court von Wimbledon lag Grigor Dimitrov mit 2:0 Sätzen gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner in Front, ehe er im dritten Satz aufgrund einer Brustmuskelverletzung aufgeben musste.

Und die Verletzung am Brustmuskel sollte sich als so hartnäckig herausstellen, dass der Bulgare sogar den kompletten amerikanischen Hard-Court-Swing inklusive der US Open bereits im Vorfeld absagen musste.

Doch nun gibt es Hoffnung, dass die ästhetisch, einhändig geschlagene Rückhand des ATP-Weltmeisters von 2017 bald wieder auf allerhöchstem Level zu bewundern ist. In den sozialen Netzwerken tauchte ein Video auf, das den 34-Jährigen dynamisch und beweglich im Trainings-Drill zeigt, wo er final per Volley-Stopp abschließt.

Auf den Meldelisten der ersten ATP-Turniere in Asien taucht der Name des bulgarischen Davis-Cup-Spielers bislang noch nicht auf. Es bleibt also abzuwarten, ob er dort kurzfristig per Wildcard auftaucht oder sein Comeback evtl. zum Masters-Event in Shanghai plant.