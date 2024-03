Große Events wachsen weiter: ATP gibt Turnierkalender für 2025 bekannt

Im Jahr 2025 kommt es auf der ATP-Tour zu einigen grundlegenden Veränderungen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 14:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Die ATP hat den Turnierkalender für 2025 präsentiert

Die ATP hat am Freitag den Turnierkalender für die kommende Saison präsentiert. Auffällig: Den großen Turnieren wird 2025 noch mehr Bedeutung als bisher zukommen. So werden im nächsten Jahr unter anderem sieben der neun ATP-Masters-1000-Turniere über einen Zeitraum von zwölf Tagen stattfinden. Ausnahmen sind die Veranstaltungen in Monte-Carlo und Paris-Bercy.

Zudem wird es im nächsten Jahr 16 Events auf ATP-500-Ebene geben, 2024 sind es noch deren 13. Neben dem Turnier in München, das Mitte April parallel zur Veranstaltung in Barcelona stattfinden wird, erhielten auch die Turniere in Dallas und Doha 500er-Lizenzen.

Hamburg nun vor den French Open

Auch das Turnier in Hamburg ist von einer Veränderung betroffen, wird dieses 2025 doch im Mai (eine Woche vor den French Open in Paris) anstatt im Juli stattfinden. Nicht mehr im Kalender zu finden ist hingegen das ATP-250-Event in Estoril. Man arbeite jedoch an einer Lösung, heißt es von Seiten der ATP.

Definitiv nicht mehr stattfinden werden indes die Cordoba Open, die ab kommendem Jahr dauerhaft vom 250er-Rasenturnier auf Mallorca ersetzt werden. Darüber hinaus wird das Event in Los Cabos nicht mehr im im Februar, sondern im Juli über die Bühne gehen.

"In der letzten Saison haben wir neue Wege beschritten und eine Rekordzahl von fünf Millionen Fans bei unseren Veranstaltungen vor Ort begrüßen können. Dies ist nur ein Indiz dafür, wie positiv sich der Sport entwickelt, und wir glauben, dass es noch ein unglaubliches Potenzial gibt, das es zu erschließen gilt", begründete ATP-Boss Andrea Gaudenzi den adaptieren Turnierkalender.

Der Turnierkalender für 2025 im Überblick