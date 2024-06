Große Promidichte bei Opening Night der Mallorca Championships

Großer Starrummel herrschte am Freitagabend bei der Opening Night im Rahmen der Mallorca Championshipspresented by waterdrop® in Santa Ponça. Die prominente Gästeschar wurde vom dreifachen Wimbledon-Champion Boris Becker angeführt, der mit seiner Verlobten Lilian de Carvalho Monteiro zur Eröffnungsparty des mit 1.005.340 Euro dotierten ATP-Rasenturniers gekommen war.

PM

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Boris Becker, Lilian de Carvalho Monteiro und Edwin Weindorfer am Freitagabend im Mallorca Country Club

Wie schon bei seinem Besuch im Vorjahr zeigte sich Boris Becker von der Qualität der Rasenplätze im Mallorca Country Club beeindruckt. „Es ist sagenhaft, dass man hier auf Rasen spielen kann, denn die Pflege ist extrem schwierig. Bei hohen Temperaturen und Trockenheit ist es eine große Herausforderung, gute Rasenplätze herzustellen, aber hier bekommen es die Greenkeeper trotzdem perfekt hin. Auch das Timing des Turniers – eine Woche vor Wimbledon – ist ideal“, stellte Becker den Mallorca Championships presented by waterdrop® sehr zur Freude von Veranstalter Edwin Weindorfer und Turnierdirektor Toni Nadal ein hervorragendes Zeugnis aus.

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Tommy Haas und Dustin Brown haben den sportlichen Auftakt bei den Mallorca Championships geliefert

Roberto Blanco, der selbst seit mehr als 60 Jahren den Filzkugeln hinterherjagt, zeigte sich vom Ambiente der Opening Night ebenfalls begeistert. „Ich bin das erste Mal in diesem Club, in dem alles super aussieht“, sagte der Entertainer, der mit Ehefrau Luzandra Strassburg dann auch dem Doppel-Showmatch zwischenDustin Brown und Tommy Haas gegen Feliciano López und Jaume Munar beiwohnte. Das deutsche Duo Brown/Haas setzte sich gegen die spanische Paarung López/Munar in der in einem Satz ausgetragenen Partie mit 6:4 durch, was Haas dazu veranlasste, das Resultat gleich auf die derzeit laufende Fußball-Europameisterschaft umzumünzen. „Wir haben es den deutschen Fußballern vorgezeigt, wie man gegen Spanier gewinnt“, meinte der frühere Weltranglisten-Zweite mit einem Augenzwinkern.

Apropos Fußball: Auch Leverkusens Double-Gewinner Jonas Hofmann und der ehemalige spanische Teamchef Vicente del Bosque genossen einen unterhaltsamen Tennis-Abend im Mallorca Country Club. Wie auch das Schauspiel-Trio Claudelle Deckert, Christine Neubauer und Uwe Ochsenknecht, die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick, TV-Moderatorin Birgit Schrowange und „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi.