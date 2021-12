Günter Bresnik ergänzt das Trainerteam von Elina Svitolina

Günter Bresnik wird Elina Svitolina ab sofort als beratender Coach zur Seite stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2021, 21:02 Uhr

© Getty Images Günter Bresnik nimmt eine weitere Aufgabe an

Bislang reichte es für Elina Svitolina bei einem Grand-Slam-Turnier noch nicht zum ganz großen Wurf: Als beste Resultate stehen zwei Major-Halbfinali zu Buche, 2019 war für die Ukrainerin aber sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open in der Vorschlussrunde Endstation.

2022 will Svitolina diesen Makel nun beheben, helfen soll ihr dabei ein neues Trainerteam: Nach der Trennung von Andrew Bettles werden sich ab sofort Andis Juska und Günter Bresnik um die Dienste der 27-Jährigen kümmern.

Juska wird Svitolina als Hauptcoach zur Seite stehen, Bresnik übernimmt im Trainerteam der Ukrainerin eine beratende Rolle. Seinen Job als Coach bei Svitolinas Ehemann Gael Monfils wird der 60-jährige Österreicher indes behalten.

Svitolina jedenfalls blickte der Zusammenarbeit auf der Website ihres Managements voller Vorfreude entgegen: "Ich freue mich sehr darauf, die nächste Saison mit meinem neuen Trainerteam zu beginnen. Ich bin zuversichtlich, dass die Erfahrungen beider Trainer meinem Spiel zugute kommen werden. Ich habe das Gefühl, dass sie die richtigen Partner in dieser Phase meiner Karriere sind."