Hach, die Liebe, Teil 2 - Sinner und Kalinskaya sind ein Paar

Die nächste Tennis-Liebesgeschichte: Jannik Sinner und Anna Kalinskaya sind nun auch offiziell ein Paar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 18:38 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner nach seinem Erfolg gegen Christopher Eubanks

Auf dem Court Suzanne-Lenglen gab es am Montag auch auf der Tribüne spannende Dinge zu beobachten. So einen die Privatinteressen von Tennisprofis elektrisieren. Anna Kalinskaya war da nämlich beim Match von Jannik Sinner gegen Christopher Eubanks zu Gast. Hatte aber nicht in der Box des Italieners einen Platz eingenommen - sondern in der letzten Reihe der Medientribüne. Mehrere Ordner versuchten vergeblich, Kalinskaya dazu zu bewegen, ein paar Reihen nach unten zu wandern - vergeblich.

Dabei wäre das Versteckspiel gar nicht nötig gewesen. Denn bei seiner Pressekonferenz nach dem problemlosen Sieg gegen Eubanks merkte Sinner zwar an, dass er über Privates ungern spreche. Aber: Ja, er und die 25-jährige Russin, im Moment auf Position 25 der WTA-Charts seien ein Paar. Und unterstrich dies dann auch noch mit dem Besuch des Matches seiner Freundin gegen Clara Burel.

Evert und Connors begründen eine lange Tradition

Womit bei aktueller Zählung bereits vier offizielle Verbindungen verbrieft sind: Gael Monfils und Elina Svitolina haben ja mit ihrer gemeinsamen Tochter Ski noch einen draufgelegt, aber auch Katie Boulder und Alex de Minaur sind sich romanisch verbunden. Und das sensationelle, weil völlig unerwartete neuerliche Comeback von Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa soll auf keinen Fall unterschlagen werden.

Das alles steht ja in guter Tradition - die spätestens in den 1970er-Jahren von Chris Evert und Jimmy Connors begründet wurde.