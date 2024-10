Halep bleibt positiv - trotz bitterer Bilanz

Simona Halep konnte nach ihrem Comeback im Mai erst einen Sieg aus fünf Matches für sich verbuchen. Trotzdem bleibt die ehemalige Nummer eins der Welt positiv und konzentriert sich bereits auf die Saison 2025.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 09:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Für die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep gestaltet sich das Comeback auf die WTA-Tour also mehr als holprig. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin kehrte nach einer neunmonatigen Dopingsperre - die von ursprünglich vier Jahren auf neun Monate verkürzt wurde - im März in Miami zurück und verlor dort direkt in der ersten Runde gegen Paula Badosa. In der ersten Runde des WTA-125-Turniers in Paris im Mai zwang Halep eine Verletzung des linken Knies zur Aufgabe in der ersten Runde. Was die Rumänin für weitere vier Monate außer Gefecht setzte. Vor vier Wochen gewann Halep beim WTA-125-Turnier in Hongkong ihr erstes Match seit 2022 gegen Arina Rodionova. Im Achtelfinale war dann aber wieder Schluss.

Bei dem WTA-Tour-250-Turnier in Hong Kong, ihrem vierten Turnier und fünften Match in diesem Jahr, musste Halep gestern erneut ein frühes Aus einstecken. Dennoch sah die ehemalige Weltranglistenerste nach ihrer gestrigen Niederlage das Positive an dem 1:20 Minuten Match. „Ich würde sagen, ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie ich gespielt habe, aber es war viel besser als die vorherigen Matches, also nehme ich nur das Positive mit. Mein Körper ist müde, aber das ist normal, weil ich eben eine so lange Pause hatte. “ Mit Blick auf die Zukunft war sich die zweifache Grand-Slam-Siegerin über ihren Zeitplan für 2025 noch nicht ganz sicher, hatte aber ein festes Ziel für die Off-Season. „[Der Zeitplan] hängt von den Wild Cards ab, nicht von mir“, sagte sie. „Was die Off-Season angeht, möchte ich einfach härter arbeiten als in den letzten Wochen, denn ich brauche wirklich einen stärkeren Körper, um auf diesem Niveau zu spielen.“