WTA Cincinnati: Stark serviert! Rybakina bezwingt Sabalenka

Elena Rybakina steht im Halbfinale des WTA 1000er-Turniers in Cincinnati. Die Kasachin siegte gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalanka in zwei Sätzen 6:1, 6:4 und trifft in der Runde der letzten vier Spielerinnen auf Iga Swiatek.

Schon früh im Match standen die Zeichen für Elena Rybakina sehr gut. Gegen Aryna Sabalenka gelang der Weltranglistenzehnten nach dem 2:1 das Doppelbreak. Mit starken eigenen Aufschlagspielen ohne Punktverlust ließ die ehemalige Wimbledonsiegerin ihrer Kontrahentin keine Chance im ersten Satz. Sabalenka musste sich mit einem gewonnen Speil begnügen.

Im zweiten Durchgang fand die Weltranglistenerste dann besser in die Partie. Doch früh folgte der nächste Aufschlagverlust und die nun drohende Gefahr der Viertelfinalniederlage. Die Titelverteidigerin erspielte sich jedoch beim Stand von 3:4 zwei Chacen auf eine Rückkehr in das Match. Den drohenden Aufschlagverlust wehrte Elena Rybakina eiskalt ab und stellte auf 5:3.

Rybakina lässt Sabalenka abblitzen

Das reichte der weiterhin insgesamt stark servierenden Rybakina um das Match ins Ziel zu bringen. Der erste Matchball beendete die Partie nach 75 Minuten Spielzeit. Damit steht fest, dass das Traditionsturnier im US-Bundesstaat Ohio eine neue Siegerin ins diesem Jahr sehen wird, denn eine Titelverteidigung von Sabalenka ist nicht mehr möglich.

Elena Rybakina, die sich mit diesem Erfolg gegen Aryna Sabalenka automatisch in den Kreis der Favoritinnen für die US Open bugsiert, trifft im Halbfinale auf Iga Swiatek, die kurz zuvor ihr Viertelfinale gegen Anna Kalinskaya glatt in zwei Sätzen gewinnen konnte.

