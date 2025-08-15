WTA Cincinnati: Nächster Zweisatzerfolg! Iga Swiatek erreicht Halbfinale

Iga Swiatek steht im Halbfinale beim WTA 1000er-Turnier in Cincinnati. Die Wimbledon-Titelträgerin siegte gegen Anna Kalinskaya glatt in zwei Sätzen 6:3, 6:4 und könnte in der Runde der letzten vier Spielerinnen nun besonders gefordert werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 18:47 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek fehlt noch der Titel beim renommierten Turnier in Cincinnati.

Für Iga Swiatek entwickelte sich der erste Satz im Viertelfinale von Cincinnati früh in die richtige Richtung. Mit dem Break zum 3:1 enteilte die Polin ihrer Kontrahentin Anna Kalinskaya und ließ sich den Vorsprung auch nicht mehr nehmen. Zwei Satzbälle bei Serve der Russin konnte Swiatek noch nicht verwerten. Unbeeindruckt der vergebenen Chancen servierte die 24-Jährige zum Satzgewinn aus.

Ähnlich war der Beginn des zweiten Satzes. Dem schnellen Break zum 2:1 folgte dieses Mal die Chance zum Re-Break für Kalinskaya, die die 34. des WTA-Rankings im zweiten Anlauf nutzte. Doch Swiatek zog das Tempo wieder an und breakte ihre Gegnerin erneut. Nun war der Widerstand endgültig gebrochen und der Zweisatzerfolg für die ehemalige Weltranglistenerste geebnet.

Duell im Halbfinale gegen Sabalenka und Rybakina

Nach 1:31 Stunde war der Halbfinaleinzug von Iga Swiatek besiegelt. Beim stand von 5:3 bekam die Favoritin bereits vier Chancen auf ein vorzeitiges Matchende. Doch Kalinskaya brachte ihr Aufschlagspiel nach einem intensiven Kraftakt durch. Eine Chance auf eine Rückkehr in das Match blieb jedoch aus.

Im Halbfinale dürfte die Qualität der Gegnerin nochmal deutlich gesteigert werden. Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka spielt im zweiten Viertelfinale des Tages gegen Elena Rybakina. Die Siegerin darf dann Swiatek fordern und eines der beiden Halbfinaltickets ausspielen. Sabalenka ist die amtierende Titelverteidigerin des 1000er-Events im Bundesstaat Ohio und könnte mit der Titelverteidigung auch für die US Open ein klares Ausrufezeichen setzen.

