Hall of Fame: Cara Black ist der Liebling der Fans

Das Publikumsvoting spielt zwar nur eine kleine Rolle beim Einzug in die International Tennis Hall of Fame - aber Cara Black kann sich immerhin auf einen Zuschlag von drei Prozent der Stimmen freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 17:05 Uhr

© Getty Images Viele Fans würden gerne Cara Black in der International Tennis Hall of Fame sehen

Zum fünften Mal waren die Tennisfans weltweit dazu aufgerufen, ihr Votum für die Kandidaten für den Einzug in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, abzugeben. Zwar sind die Ergebnisse dieser Abstimmung nur ein erster, kleiner Gradmesser dafür, ob es ein(e) SpielerIn tatsächlich in die Ruhmeshalle schafft, den größten Einfluss darauf hat nach wie vor eine Jury aus ehemaligen Profis, Journalisten und einem Komitee der Hall.

Zum Testen der Befindlichkeiten taugt die Fan-Abstimmung, an der Tennisfreaks aus mehr als 150 Ländern teilgenommen haben, aber allemal. Und Cara Black, die Paarlauf-Spezialisten aus Simbabwe, die in ihrer Karriere zehn Major-Titel im Frauen- bzw. Mixed-Doppel geholt hat, darf sich schon mal als Siegerin fühlen. Black holte nämlich die meisten Stimmen, gefolgt von Ana Ivanovic und Carlos Moya.

Was kann sich Cara Black nun davon kaufen? Immerhin einen dreiprozentigen Zuschlag auf jenen Stimmquotienten, den die Jury ermittelt. Ivanovic bekommt zwei Prozent zusätzlich, Moya eines. Notwendig sind insgesamt 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Im Sommer 2022 bekam aus der bislang letzten „Klasse“ Lleyton Hewitt in Newport einen eigenen Schrein.