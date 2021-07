Hamburg, Bastad, Newport - Die ATP-Tour zieht aus London ab

Nach den Championsships von Wimbledon ist vor den Turnieren in Hamburg, Bastad und Newport. In den drei Städten sind bereits wieder einige Topstars am Start.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.07.2021, 21:40 Uhr

Stefanos Tsitsipas ist in Hamburg togesetzt

Während die Turniere in Bastad und Newport Events der Kategorie ATP-250 sind, so geht es in Hamburg um gleich 500 Zähler in der Weltrangliste. Das schlägt sich natürlich auch am Starterfeld am Rothenbaum nieder, wo der amtierende French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas als topgesetzter Starter ins Turnier geht. Als Nummer zwei schlägt Pablo Carenno Busta in der Hansestadt auf, Nikoloz Basilashvili ist an drei gesetzt, Albert Ramos-Vinolas auf vier. Im Vorjahr war Tsitsipas im Hamburg-Endspiel an Andrey Rublev gescheitert.

Aus der Sicht der Hausherren ist das Draw prall gefüllt, mit der erfolgreichen Qualifikation von Maxi Marterer stehen gleich fünf DTB-Spieler im Hauptfeld. Und zwar Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Daniel Altmaier und Philipp Kohlschreiber. Im rein-deutschen Duell zwischen Koepfer und Marterer geht es auch gleich um die Chance, sich mit dem topgesetzten Tsitsipas zu messen.

Rodionov in Newport

Zwei weitere Deutsche schlagen indes in Newport auf, Peter Gojowczyk und Cedrik-Marcel Stebe greifen dort auf Rasen an. In Newport ist Alexander Bublik topgesetzt, als Nummer zwei startet der Aufschlagspezialist Sam Querrey. Gojowczyk und Stebe bekommen in den USA indes deutschsprachige Konkurrenz: Auch der Österreicher Jurij Rodionov kehrt nach einer Verletzung auf die ATP-Tour zurück.

Zu guter Letzt wird in dieser Woche auch in Schweden gespielt, konkret in Bastad. Beim Sandplatz-250er geht der dezidierte Spezialist auf diesem Untergrund, Casper Ruud aus Norwegen, als Nummer eins ins Rennen, gefolgt von Cristian Garin und Fabio Fognini auf zwei und drei. Auch der Youngster Lorenzo Musetti versucht sich erneut auf Rasen, der Italiener geht als Nummer sechs ins Rennen.

Hier kommt ihr zum Draw von Bastad, von Hamburg und von Newport!