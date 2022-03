"Als nächstes Grand-Slam-Siegerin im Golf?" - Reaktionen auf den Rücktritt von Ashleigh Barty

Nicht nur die Tennisfans trauern - auch die Kolleginnen und Kollegen von Ashleigh Barty äußerten sich zum unerwarteten Rücktritt der Nummer 1 der Welt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 15:15 Uhr

Als Mann der kurzen, aber einprägsamen Worte, zeigte sich Andy Murray: "Happy für Ash Barty, traurig fürs Tennis. Was eine Spielerin", schrieb Andy Murray...

"Ash, ich habe keine Worte. Aber du zeigst deine ganze Klasse auf die Art und Weise, wie du das Tennis verlässt", so Petra Kvitova. "Tennis wird ohne dich nicht dasselbe sein."

"Du weißt, dass ich Tränen in den Augen habe?", äußerte sich Simona Halep - und fragte: "Was kommt als Nächstes - Grand-Slam-Siegerin im Golf?"

"Glückwünsche für eine wunderbare Karriere", so Jessica Pegula, "was ein Ding, an der Spitze abzutreten und es auf deine Art zu tun."

"Eine unglaubliche Tennisspielerin, aber noch wichtiger - eine der nettesten Personen auf der Tour", so Madison Keys.

Coco Gauff stellte die Person Ash Barty in den Vordergrund. "Unglaubliche Laufbahn und Person. Glückwunsch für alles, was du bis jetzt erreicht hast und alles, was du in deinem nächsten Kapitel erreichen wirst."

Auch Angelique Kerber meldete sich. "Du verabschiedest dich vom Tennis nach deinen Bedingungen, folgst einfach deinem Weg, wie du das immer getan hast. Verfolg weiter deine Träume - ich weiß, dass du das tun wirst."

"Deine gesamte Karriere hast du es auf deine Weise getan, bist immer deinem Herzen gefolgt. Ich hoffe, das tust du weiterhin", schrieb Daria Saville. "Genieße Golf, Hochzeitsplanung, daheim sein, mit Familie und Hunden, hab guten australischen Kaffee jeden Tag und so viel mehr."

"Was Ash Barty mich gelehrt hat: Gehe im Rhythmus deiner eigenen Trommel. Wisse, wer du bist, was du willst, was dich glücklich macht - und nimm es dir", schrieb Bartys Landsfrau Ellen Perez.

"Unglaublich Inspiration auf und abseits des Platzes", so Shelby Rogers. "Einer der besten Menschen, die ich je getroffen habe."

Und Kirsten Flipkens meinte: "Ash, du hast alles auf die Art und Weise getan, wie du es wolltest - und nicht, wie andere es dir gesagt haben (...) Das ist es, was ich am meisten an dir bewundere."