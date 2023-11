Hauptfeld bei Australian Open: Dominic Thiem muss zittern

Auch wenn die Saison sich dem Ende neigt, werfen die Australian Open 2024 ihre Schatten voraus. Für Dominic Thiem könnte es mit einer direkten Hauptfeld-Qualifikation eng werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.11.2023, 10:51 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem muss um die direkte Teilnahme bei den Australian Open zittern.

Dominic Thiem wird in dieser Woche auf Weltranglistenplatz 98 geführt. 104 Spieler werden direkt in das Hauptfeld der Australien Open 2024 einziehen. Am 04.12. ist Meldeschluss für die Teilnahme. Die Position im ATP-Ranking zu Beginn der kommenden Woche entscheidet also bei vielen Spielern über direkte Teilnahme oder den Umweg Qualifikation.

Es ist also wenig verwunderlich, dass einige Spieler in dieser Woche nochmal die Tennistasche gepackt haben und an einem der letzten Challenger-Turniere des Jahres teilnehmen, um wertvolle Punkte für eine direkte Qualifikation zu sammeln. Mit Yosuke Watanuki (spielt in Yokkaichi), Tomas Barrios Vera (Temuco), Fabio Fognini (Maia), Hugo Dellien (Temuco) und Jurij Rodionov (Yokkaichi) sind in dieser Woche fünf Spieler aktiv, die Dominic Thiem in der Weltrangliste noch überholen können. Jedoch müssten diese dafür teilweise sehr weit kommen, wenn nicht gar das Turnier gewinnen.

Thiem könnte durch Protected Rankings rausrutschen

Interessanter könnte für den ehemaligen US-Open-Sieger daher der Blick auf die Protected Rankings werden, die viele Spieler für eine Teilnahme anwenden. Zuletzt waren im Schnitt fünf Spieler bei den Grand Slams dabei, die nach einer Verletzung durch ein Protected Ranking direkt ins Hauptfeld vorgerückt sind. Eine ähnliche Anzahl ist ebenfalls beim Major-Auftakt des neuen Jahres zu erwarten. Auch Rafael Nadal würde für eine Teilnahme in Down Under ein solches Protected Ranking anwenden.

Fest steht auf jeden Fall, dass nicht mehr als sechs Speiler an Dominic Thiem vorbeiziehen dürfen. Dann ist eine Hauptfeldteilnahme beim ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne sicher. Alternativ würde eine Wildcard als letzter Strohhalm eine Hauptfeldteilnahme ermöglichen. Sonst bleibt nur der harte Gang durch die Qualifikation.