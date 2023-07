HEAD "Make a Racket": Wie man sein mentales Spiel verbessert

Gerade im Einzelsport Tennis kommt es besonders darauf an, mental stark zu bleiben. Im "Make a Racket" Hub von HEAD findet Ihr dazu ein paar entscheidende Tipps.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 11:24 Uhr

Die meisten Matches entscheiden sich im Kopf

In den letzten Jahren hat sich in der Sportwelt der Begriff des "Mentalitätsmonsters" eingebürgert. UNd fast nirgendow ist es wichtiger, mental wacher zu sein, als in den entscheidenden Phasen eines Tennismatches. Frag nach etwa bei Novak Djokovic, der im Wimbledon-Finale von 2019 gegen Roger Federer zwei Matchbälle abwehren und dann doch noch den Titel holen konnte.

Und genauso, wie man an seine Vorhand oder die Beinarbeit mit ausgefeilten Drills verbessern kann, gibt es auch Techniken, das mentale Spiel zu verbessern. Im "Make a Racket" Hub von HEAD gibt es dazu einige Anregungen. Und das geht mit einem so simplen wie aber auch wichtigen Tipp los: Bleib im Moment, denk weder an den Spielstand noch an die kommenden Punkte. Oder: Geh es langsamer an, wenn Du merkst, dass Du Dich aus Deinem Rhythmus hast bringen lassen.

"Ich glaube zutiefst daran, dass man jede Sportart umso mehr genießt, wenn man psychologisch besser geschult ist", meint etwa der Performance Coach Roberto Forzoni, der schon mit Andy Murray oder Laura Robson gearbeitet hat. Und ein höherer Genuss führe automatisch zu besseren Ergebnissen.

Und noch einen Tipp hat Forzoni parat: Man müsse akzeptieren, dass man nicht immer sein bestes Tennis spiele. Das würde nicht einmal den besten Spielern der Welt gelingen. "Nehmen wir mal an, ein Spieler bestreitet 20 Matches. Zwei davon schätzt er vielleicht als großartig ein, zwei andere als nicht besonders gut. Der Erfolg hängt aber davon ab, wie er in den übrigen 16 Matches spielt. Das sollte man bei 80 Prozent seiner Matches im Kopf haben."

Wer mehr wissen möchte, der kann diesem Link folgen.