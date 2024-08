Herzlichen Glückwunsch Jannik Sinner!

Herzlichen Glückwunsch Jannik Sinner! Der Weltranglistenerste und Grand-Slam-Champion feiert heute seinen 23. Geburtstag. Und wir werfen einen kurzen Blick auf die unglaubliche Karriere des Ausnahmetalents.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 13:32 Uhr

Schon im Skifahren war der Südtiroler ein Ass, allerdings erweckte Tennis die große Leidenschaft in ihm. Mit nur 14 Jahren entschied Sinner Profi-Spieler werden zu wollen. Dafür zog er kurzerhand von zu Hause aus, um an die berühmte Tennis-Akademie von Riccardo Piatti zu gehen. 2018 startete er seine Karriere als Profi und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Bereits ein Jahr später gewann er als jüngster Italiener seinen ersten Challenger-Titel. Ihm gelang der Durchbruch in die Top 100 der Weltrangliste und er wurde von der ATP zum „Newcomer oft the Year“ gekürt. Zum Abschluss dieser Wahnsinns-Saison gewann Sinner die ATP Next Gen Finals. Auch der erste Titel auf der ATP-Tour ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Bei dem ATP-Tour-250-Turnier in der bulgarischen Hauptstadt Sofia krönte er sich mit 19 Jahren zum Champion. Ab da ging es dann steil bergauf. Insgesamt folgten noch 13 weitere Titel, darunter in Miami, Toronto, Halle, Peking und Wien.

Den zweifelsohne wichtigsten Turniersieg seiner Karriere erkämpfte sich Sinner bei den diesjährigen Australian-Open. Der Sextner nahm auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel Andrey Rublev und Novak Djokovic aus dem Turnier. Im Finale lieferte er sich dann einen spektakulären Fünf-Satz-Kampf mit Daniil Medvedev, den Sinner aufgrund mentaler stärke und einem herausragenden Tennis für sich entschied. Am 10. Juni 2024 war es dann so weit: Jannik Sinner steht an der Tennis-Weltspitze. Das hatte vor ihm noch kein italienischer Tennisspieler geschafft. Und auch in Sachen Liebe läuft es hervorragend für den Südtiroler. Er und Anna Kalinskaya, die Nummer 15 der Welt, sind nun seit mehreren Wochen ein Paar. Und auch bei seinen Tenniskollegen genießt der bodenständige Sinner höchstes Ansehen.

Die diesjährigen Olympischen Spiele verpasste der 14-fache Titelträger schweren Herzens. In Montreal scheiterte er im Viertelfinale gegen Andrey Rublev, in Cincinnati soll nun der fünfte Titel des Jahres her, als ideale Vorbereitung für die US-Open. Der Hartplatzspezialist trifft im heutigen Achtelfinale auf Jordan Thompson. Es ist die erste Begegnung der beiden Spieler auf der ATP-Tour.

