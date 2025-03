Heute vor 45 Jahren: Als John McEnroe erstmals die Nummer 1 wurde

Am 3. März 1980 erklomm John McEnroe erstmals die Weltranglistenspitze.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 09:25 Uhr

John McEnroe

Vor exakt 45 Jahren wurde es also offiziell: John McEnroe war nun der beste Tennisspieler des Planeten - so sagte es der Computer. Johnny Mac war am 3. März 1980 erstmals an seinem großen Rivalen Björn Borg vorbeigezogen. Insgesamt 14 Mal sollte McEnroe die Spitzenposition zwischen 1980 und 1985 einnehmen.

Wobei sein erster Besuch nur ein kurzer war, drei Wochen lang brauchte Björn Borg, um McEnroe wieder abzulösen. Im nächsten Step blieb McEnroe gar nur eine Woche ganz oben, dann nochmals zwei. Bevor er zwischen Spätsommer 1981 (nach dem Quai-Rücktritt von Borg) und 1982 mit 58 seine längste Zeit am Stück an der Spitze verbrachte. Es folgten Wechsel zwischen McEnroe und Jimmy Connors und schließlich Ivan Lendl.

McEnroe die Nummer 1? “You cannot be serious!”

1980 brachte freilich vor allem das legendäre Wimbledon-Endspiel zwischen McEnroe und Borg mit sich, mit dem 18:16-Tiebreak im vierten Satz, in dem McEnroe fünf Matchbälle abwehrte - und am Ende dennoch verlor. Er revanchierte sich Wochen später bei den US Open. 1981 dann holte “Superbrat” dann endlich seinen ersten Wimbledontitel, auf dem Weg dahin schimpfte er sein legendäres “You cannot be serious!” über den Heiligen Rasen.

McEnroe blieb insgesamt 170 auf Platz 1 der Weltrangliste, davon 1981 bis 1984 jeweils am Jahresende. Im Allzeit-Ranking der Weltranglisten-Ersten belegt er Platz 7, vor Borg und hinter Rafael Nadal.

Spitzenreiter ist Novak Djokovic mit 428 Wochen als Nummer 1.