Historisches Double: Jannik Sinner trägt sich erneut in die Geschichtsbücher ein

Jannik Sinner hat eine herausragende Saison 2025 hinter sich. Das zeigt auch eine Statistik der ATP.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 12:06 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner blickt auf eine herausragende Saison zurück

Die Saison 2025 hat bekanntermaßen Carlos Alcaraz als Nummer eins beendet, doch auch Jannik Sinner blickt mit zwei Grand-Slam-Titeln sowie dem Triumph bei den ATP Finals auf eine überragende Spielzeit zurück. Das untermauert auch eine Statistik, die von der ATP am Dienstag veröffentlicht wurde.

Demnach avancierte Sinner zum ersten Spieler seit Beginn der statistischen Datenerfassung im Jahr 1991, der in ein- und derselben Saison sowohl bei den gewonnenen Aufschlagspielen als auch bei den gewonnenen Returnspielen auf Rang eins lag. Verwunderlich ist das nur bedingt: Der Italiener gewann in der abgelaufenen Spielzeit 58 seiner 64 Matches.

Alcaraz bei Returnspielen nur knapp hinter Sinner

Sinner gewann in diesem Jahr 713 seiner 775 Aufschlagspiele. Mit der Quote von 92 Prozent liegt der Südtiroler deutlich vor seinem ersten Verfolger Taylor Fritz, der seinen Aufschlag in 89,19 Prozent aller Fälle durchbrachte. Dahinter folgen Giovanni Mpetshi Perricard (88,97 Prozent), Reilly Opelka (88,67 Prozent) und Novak Djokovic (88,50 Prozent).

Nicht ganz so deutlich war Sinners Vorsprung bei den gewonnenen Returnspielen. Mit einer Quote von 32,63 Prozent rangierte der 24-Jährige in dieser Hinsicht nur knapp vor Alcaraz (31,88 Prozent). Hinter dem Spitzenduo klafft eine große Lücke: Alex de Minaur liegt mit 28.80 Prozent auf Rang drei, komplettiert werden die Top fünf von Francisco Cerundolo (28,67 Prozent) und Sebastian Baez (28,54 Prozent).