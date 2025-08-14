Hitze stoppt Höhenflug: Ella Seidel verpasst nächsten Coup

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel ist beim WTA-Turnier in Cincinnati ausgebremst worden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 23:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ella Seidel

Die 20-Jährige verlor ihr kräftezehrendes Achtelfinal-Duell mit der Französin Varvara Gracheva 6:2, 1:6, 1:6 und verpasste trotz eines guten Beginns den erstmaligen Sprung ins Viertelfinale eines 1000er-Turniers. Vor allem die Hitze machte der Hamburgerin im Matchverlauf zu schaffen.

Seidel dominierte gegen die Weltranglisten-103. den ersten Satz. In der Folge ging der kraftvollen Rechtshänderin allmählich die Power aus: Bei Temperaturen über 30 Grad musste Seidel im zweiten Satz zudem eine Behandlungspause einlegen. Die erschöpfte Newcomerin fand danach keine Lösungen mehr. Gracheva, die sich deutlich steigerte, trifft nun auf Magda Linette (Polen) oder Veronika Kudermetova.

Für Seidel, die mit Siegen gegen die Weltranglistenelfte Emma Navarro und McCartney Kessler, Nummer 32 der Welt, überrascht hatte, ist das Turnier im US-Bundesstaat Ohio dennoch ein Erfolg. Die junge Hanseatin, die sich langsam aber sicher den Top 100 nähert, darf selbstbewusst auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 24. August) blicken. Bei den US Open stand Seidel noch nie im Hauptfeld, das soll sich in diesem Jahr ändern.

Seidel war beim mit 5,15-Millionen-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier die letzte Vertreterin eines deutschen Spielerinnen-Quartetts. Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund (Metzingen) war beim Vorbereitungswettbewerb für die US Open bereits zum Auftakt ausgeschieden, die deutsche Nummer eins Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Eva Lys (Hamburg) scheiterten in der zweiten Runde.