Hoffnung für den Hopman Cup?

2019 fand die letzte Ausgabe des beliebten Hopman Cup statt - danach musste er dem ATP Cup weichen. Nun gibt es Hoffnungen auf ein Comeback.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.01.2021, 16:21 Uhr

Die letzten Hopman-Cup-Champions für alle Zeiten? Roger Federer, Belinda Bencic

Der letzte Ballwechsel beim Hopman Cup, er war vielleicht der dramatischste aller Zeiten. Wir erinnern uns: Roger Federer spielte mit Belinda Bencic für die Schweiz, Angelique Kerber mit Alexander Zverev für Deutschland. Und: Beide Teams hatten im Finale gleichzeitig Matchball, beim 4:4 im entscheidenden Tiebreak. Federer servierte, das Schweizer Team verteidigte das Netz und wehrte - mit Zitterhand - alle Passierbemühungen der Deutschen ab zum 4:0, 1:4 und 4:3 (4).

Im Halbfinale hatte bereits ein hochantizipiertes Mixed zwischen Federer und Serena Williams stattgefunden, das um die Welt gegangen war.

Überhaupt hatte der Hopman Cup, benannt nach dem legendären australischen Coach Harry Hopman, in den vergangenen Jahren seine Renaissance erlebt, dank der Teilnahme von Superstars wie eben Federer und Williams.

Der Grund für das Ende: der neue ATP Cup, der eben auch in Perth gespielt werden sollte, eben auch von den Leitfiguren der Szene.

Hopman Cup: Comeback in 2022?

Nun aber gibt es wieder Hoffnung für das beliebte Mixed-Event: "Der Hopman Cup bleibt ein wichtiger strategischer professioneller Tennis-Teil im ITF-Portfolio", heißt es etwas umständlich in einem Text der ITF. Ein Bieter-Wettstreit um die Lizenz sei Anfang 2020 bereits ingange gewesen, mehrere Interessenten aus drei Kontinenten hätten Interesse gehabt. Aufgrund der Corona-Pandemie sei das Projekt nun aber auf Halde gelegt worden - für 2022 plane man aber mit der nächsten Ausgabe. Vielleicht sogar schon in der zweiten Hälfe in 2021, so es die Konditionen erlauben würden.

Details, wer die möglichen austragenden Länder sein könnten, wurden allerdings nicht genannt.