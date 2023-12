Holger Rune: "Er hat ein großes Herz und er ist ein großartiger Trainer"

Holger Rune verteidigt seine Wahl, Boris Becker als seinen neuen Coach zu ernennen und findet nur nette Worte für die deutsche Tennislegende.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 20:42 Uhr

© Getty Images

Seit Oktober ist Boris Becker nun der neue Coach des 20-jährigen Dänen Holger Rune. Dieser erlitt nach dem Viertelfinale in Wimbledon eine mittelschwere Tenniskrise und traf daraufhin die Entscheidung, Becker als neuen Coach zu engagieren. Die Vergangenheit der deutschen Tennislegende ist nun kein Geheimnis mehr. Becker wurde 2022 wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Bei dem Ultimate Tennis Showdown Grand Final in London findet Rune sehr nette Worte für Becker. Er betonte außerdem, dass Beckers kriminelle Vergangeheit für ihn keine Rolle mehr spiele.

"Was auch immer er außerhalb des Platzes tut, ich brauche keine Meinung dazu, weil ich ihn eingestellt habe, um mich zu trainieren, nichts anderes zu tun. Er ist ein wirklich guter Mann. Ich denke, wenn die Leute ihn damit verwechseln, ist das völlig falsch, denn er hat ein großes Herz und er ist ein großartiger Trainer.“ Außerdem fügte er hinzu: "Ich kenne viele Spieler, die ihn wirklich mögen. Ich auch."

Rune: "Ich bin gespannt auf die Zukunft"

Der deutsche Tennisstar habe dem Weltranglistenachten auch viel geholfen mental stärker zu werden. Als der Däne, der in seiner Karriere schon ingesamt 4 Titel gewinnen konnte, nach den Gründen seiner verbesserten Form gefragt wurde, antwortete dieser: "Am Ende ist es meine eigene Leistung. Aber natürlich hat er mir in dieser Zeit sehr geholfen, denn ich hatte eine schwierige zweite Hälfte der Saison, also musste er kommen und ich habe wieder angefangen, mich zu verbessern."

Bereits ein gutes Spieler- Trainerteam waren Novak Djokovic und Boris Becker. 2013 entschieden sich beide für die Zusammenarbeit und Djokovic gewann in der dreijährigen Partnerschaft 6 Grand-Slam-Titel und wurde wieder die Nummer 1 der Weltrangliste.

Noch bevor Boris Becker als Runes Trainer angefangen hatte, schaute der junge Däne sich die besten Momente des dreifachen Wimbledon-Siegers an. „Unglaubliches Tennis und [. . . ] sie spielen immer noch echtes Tennis, so wie du es heute tust. Sie treffen die Bälle fast wie wir es tun, nur gehen sie häufiger ans Netz und spielen Serve and Volley. Aber ich denke, es ist spannend und es ist immer noch eine effektive Art zu spielen." Es scheint also sehr harmonisch zwischen Rune und Becker voran zu gehen und man darf auf die nächste Saison des Dänen gespannt sein.