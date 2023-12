Holger Rune holt Lüthi neben Becker ins Trainer-Team

Der Weltranglisten-8. Holger Rune erweitert sein Trainer-Team zur neuen Saison um Ex-Federer-Coach Severin Lüthi, der gleichberechtigt neben Boris Becker wirken soll.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.12.2023, 17:25 Uhr

© Getty Images Mit Severin Lüthi holt sich Holger Rune neben Boris Becker einen weiteren Hochkaräter ins Trainer-Team.

Auch wenn das zweite Halbjahr des Dänen Holger Rune im Jahr 2023 als leichte Stagnation zu bewerten ist, lässt man im Team des 20-jährigen nichts unversucht, um allerhöchste Ziele zu erreichen. So wurde im Oktober Tennis-Legende Boris Becker als Super-Coach engagiert, der Novak Djokovic zu zahlreichen Grand-Slam-Ehren führte.

Da der 56-jährige Becker wohl aufgrund anderer Verpflchtungen nicht das ganze Jahr mit seinem Schützling um den Erdball tingeln will, wurde nun ein weiteres Mitglied im Trainer-Team von Rune bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Severin Lüthi, der viele Jahre mit dem Maestro Roger Federer die großen Trophäen abräumte.

Geplant ist, dass Lüthi und Becker sich die Betreuung des Teenagers aufteilen und sich bei den Turnieren größtenteils abwechseln. Der Schweizer wird im Januar ab den Australian Open zum Team dazustossen. „Einige Turniere wird Boris abdecken, an einigen werde ich vor Ort sein. Beispielsweise in Miami und Indian Wells könnten wir beide dabei sein. Es kommt immer darauf an, was für den Spieler gut ist“, so Lüthi gegenüber der "Berner Zeitung".

Des weiteren erläutere der 47-jährige seine Beweggründe für das Engagement: „In den letzten Monaten machte ich mir viele Gedanken, wie es beruflich weitergehen könnte. Irgendwann schrieb ich eine Liste mit Spielerinnen und Spielern, mit denen ich mir vorstellen könnte, nochmals auf die Tour zurückzukehren. Es war eine sehr kurze Liste, aber Holgers Name stand darauf.“

Keinerlei Probleme sieht der langjährige Schweizer Davis-Cup-Coach in der Rivalität aus ihrer Zeit als Trainer von Federer und Djokovic: „Er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er mich respektiert“, so Lüthi über Becker.