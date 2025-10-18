Holger Rune im Pech - ist die Achillessehne wirklich durch?

Holger Rune musste den Center Court beim ATP-Tour-250-Turnier in Stockholm am Samstag mit schmerzverzerrtem Gesicht verlassen. Verdacht: ein Riss der Achillessehne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 18:54 Uhr

© Getty Images Holger Rune konnte den Center Court in Stockholm nur mit Hilfe verlassen

Eigentlich ist das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Stockholm ganz gut gelaufen für Holger Rune. Der Däne hatte den ersten Satz gegen Ugo Humbert mit 6.4 gewonnen, im zweiten stand es 2:2. Und genau da brach Rune einen Ballwechsel ab, konnte sich nur mit Hilfe zu seiner Spielerbank bewegen. Und dort dann zu erklären, dass er dieses ganz bestimmte Schnalzen gehört hatte wenn die Achillessehne reißt. Gespürt hat Rune natürlich auch etwas. Und zwar heftige Schmerzen.

Noch steht die genaue Diagnose aus. Mutter Anneke Rune sagte aber bereits gegenüber einigen Medien, dass sie mit einer drei- bis sechsmonatigen Pause für ihren Sohn rechne. Unabhängig davon, ob Holger eine Operation brauche oder nicht. Natürlich zog eben jener sofort aus dem Turnier in Basel zurück.

Sollte die Achillessehne aber tatsächlich gerissen sein, dann ist eine Zeit der Rekonvaleszenz von sechs Monaten allerdings sehr optimistisch. Hochgerechnet würde das bedeuten, dass Holger Rune zu Beginn der Sandplatz-Saison 2026 zurückkehren könnte.

Dass Ugo Humbert auf diese Weise nicht gewinnen wollte, steht außer Frage. Aber nun wartet der Franzose eben auf den Sieger der Partie zwischen Casper Ruud und Denis Shapovalov.

