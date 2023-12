Holger Rune kritisiert UTS-Format: "Es ist seltsam"

Holger Rune findet am Format des Ultimate Tennis Showdowns offenbar nicht allzu viel Gefallen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 19:07 Uhr

© Getty Images Holger Rune ist mit dem UTS-Format nicht ganz zufrieden

Der Ultimate Tennis Showdown (UTS) bricht seit jeher mit den Traditionen des Tennissports. Der größte Unterschied zu herkömmlichen Turnieren: Es wird auf Zeit gespielt. Ein Satz dauert acht Minuten lang - wer danach mehr Punkte hat, gewinnt den Durchgang. Außerdem beträgt die Pause zwischen den Ballwechseln nur 15 Sekunden. Und die Spieler haben nur einen Aufschlag zur Disposition.

Durch Interviews zwischen den Satzpausen sollen Zuschauer zudem noch intensiver am Geschehen teilnehmen können. Beim derzeit stattfindenden UTS in London wurde dies den Veranstaltern jedoch zum Verhängnis. Denn der dänische Youngster Holger Rune kritisierte das Format während seiner Partie gegen Alexander Bublik durchaus scharf.

Rune: "Das ist eine dumme Frage"

"Ich genieße es nicht", setzte Rune also an. "Es ist zwar noch Tennis, aber es ist komisch." Begründen wollte der Weltranglistenachte seine Meinung in aller Öffentlichkeit dann aber nicht mehr. Stattdessen kritisierte er den Interviewer für dessen dementsprechende Nachfrage: "Das ist eine dumme Frage."

Immerhin durfte sich Rune wenig später noch über einen knappen 3:2-Erfolg gegen Bublik freuen. Sein erstes Match in London hatte der 20-Jährige am Freitag gegen Jack Draper glatt verloren.