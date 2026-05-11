Holger Rune: Sand-Saison abgesagt - Comeback erst auf Rasen

Holger Rune nimmt sich für sein Comeback noch etwas Zeit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 15:12 Uhr

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© Getty Images

Der norwegische Youngster Holger Rune wird die gesamte Sandplatzsaison dieses Jahres verpassen. Das gab der 22-Jährige über die sozialen Medien bekannt.

“Eine harte Entscheidung, nicht auf Sand zu spielen, aber die richtige. Kann es kaum erwarten, euch alle auf Rasen zu sehen”, schrieb Rune. Geschmückt mit Dank für die Unterstützung während seiner Reha.

Rune hatte ursprünglich für die Turniere in Hamburg und Paris gemeldet.

Der Däne hatte sich im vergangenen Herbst einen Achillessehenriss zugezogen und wollte beim 500er-Turnier am Rothenbaum sein Comeback geben.