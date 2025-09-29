Holger Rune: Vom Shootingstar zur verpassten Chance?

Holger Rune galt noch vor Kurzem als das dritte Ausnahmetalent neben Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Heute kämpft der Däne mit Verletzungen, Formschwankungen und fehlender Stabilität im Team. Aufstieg: Fehlanzeige.

© Getty Images Ein ratloser Holger Rune

Von Paris zur Ernüchterung

2022 schien Holger Rune der nächste große Name im Tennis zu sein. Mit 19 Jahren besiegte er in Paris-Bercy fünf Top-10-Spieler in Folge, darunter Carlos Alcaraz, und krönte sich mit einem Finalsieg über Novak Djokovic zum Masters-1000-Champion. Der Vergleich mit Djokovic lag damals auf der Hand. Doch während Alcaraz und Sinner seitdem die Grand Slams dominieren, ist Rune inzwischen aus den Top 10 gepurzelt und hat neue Hoffnungen wie Jack Draper oder Ben Shelton an sich vorbeiziehen lassen.

Verletzungen und spielerische Lücken

Ein Schlüsselproblem in den letzten beiden Jahren war Runes körperliche Fragilität. Chronische Rückenbeschwerden und Muskelverletzungen stoppten ihn immer wieder. Dazu kamen technische Defizite. Vor allem die Vorhand blieb inkonstant, unter Druck sogar oft fehleranfällig. Auch im Return-Spiel fehlte die Verlässlichkeit. Rune wirkte gefährlich, aber statistisch zählte er zu den schwächeren Rückschlägern der Top 20. Konstanz über Wochen hinweg sieht anders aus.

Instabilität im Umfeld

Während Alcaraz mit Juan Carlos Ferrero und Sinner mit Darren Cahill kontinuierlich arbeiteten, wechselte Rune seine Coaches in Lichtgeschwindigkeit: Christensen, Mouratoglou, Becker – und wieder zurück. Auch im Fitnessbereich fehlte lange eine klare Linie. Erst kürzlich holte Rune mit Marco Panichi den langjährigen Konditionstrainer von Djokovic ins Team. Diese Unruhe verstärkte Runes ohnehin hitziges Temperament, das ihn immer wieder in Konflikte mit Gegnern, Zuschauern oder sogar der eigenen Box trieb.

Eigenartige Handlungen

Zusätzlich zu den spielerischen Fragwürdigkeiten leistete sich Rune auch abseits des Platzes einige Skandale. Allein in den letzten Wochen verursachte er im Netz einigen Wirbel, nachdem er etwa seine zertrümmerten Tennisschläger zu absurden Preisen online zum Verkauf angeboten oder Tennisspielerinnen (darunter Kalinskaya und Kudermetova) mehrfach hartnäckige Dating-Angebote gemacht hatte.

Realitätscheck

Die Folgen von Runes persönlichen und professionellen Entscheidungen sind spürbar: Niederlagen wie zuletzt im Davis Cup gegen Pedro Martinez und frühe Slam-Ausflüge verweisen eher auf Stillstand. Mit 22 Jahren bleibt ihm zwar noch eine Menge Zeit, doch aktuell fungiert er mehr als Warnung denn als Vorbild: Talent allein reicht nicht für die Spitze.