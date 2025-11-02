Holger Rune wie weiland Thomas Muster: Mit Gips auf dem Court

Holger Rune hat sich wenige Tage nach seiner Operation an der Achillessehne schon wieder auf dem Tenniscourt gezeigt. In einer Versuchsanordnung, die man von Thomas Muster kennt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 16:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Holger Rune beim Training á la Thomas Muster

Welcher österreichische Tennisfan kennt sie nicht, diese Bilder von Thomas Muster, wie er mit einem eingegipsten linken Bein auf einem Tenniscourt sitzt und ein paar Bälle mit der Vorhand schlägt. Das markante Stöhnen mit eingeschlossen. 1989 war das, als Muster beim Turnier in Key Biscayne von einem betrunkenen Autofahrer angefahren wurde, am Kreuzband operiert werden musste.

Die Art und Weise, wie die Verletzung von Holger Runde zustande gekommen ist, war nun nicht ganz so spektakulär. Rune hatte sich in der Halle von Stockholm in der Partie gegen Ugo Humbert Mitte des zweiten Satzes einfach so die Achillessehne gerissen. Die Konsequenzen sind aber wohl ähnlich wie damals bei Thomas Muster: Es steht eine sehr lange Pause an.

Muster feiert 1995 seinen größten Erfolg

Die gute Nachricht für Rune: Wenn er dasselbe Arbeitsethos an den Tag legt wie der legendäre Österreicher, dann stehen ihm ein paar goldenen Jahre bevor. Schließlich hat Thomas Muster ja erst nach seiner Verletzung seinen größten Triumph gefeiert -1995 in Roland-Garros mit dem Finalsieg gegen Michael Chang.

Die nicht ganz so gute Nachricht für alle Fans von Holger Rune: Man wird nicht viele Spieler in der Geschichte des Tennissports finden, die in Sachen Arbeitseinstellung und vor allem auch dem Durchbeißen, wenn es spielerisch und körperlich mal nicht so gut läuft, so performt haben wie Thomas Muster. Und schon gar nicht Holger Rune: Der hat in dieser Saison bei vier verschiedenen Gelegenheiten eine Partie abgebrochen. Sicherlich immer aus guten Gründen. Aber einem Thomas Muster wäre das nicht passiert.

