Holger Rune zum Genesungsverlauf: Ein Schritt nach dem anderen

Nachdem Holger Runetrotz Achillessehnenriss im Herbst schnell wieder zum Schlagtraining zurückkehrte, denkt der Däne aktuell noch nicht konkret an das Comeback. Stattdessen legt das ehemalige Mitglied der Top Ten großen Wert auf einen ausgiebigen Heilungsprozess.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 17:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune denkt im aktuellen Genesungsprozess eher kurzfristig.

Es hat durchaus viele Fans überrascht, als sich Holger Rune bereits einige Wochen nach seinem Achillessehnenriss beim ATP 250-Turnier in Stockholm wieder auf dem Trainingscourt präsentiert. Zunächst selbstverständlich nur sitzend, doch kurz vor dem Jahresende absolvierte der 22-Jährige auch wieder stehend den einen oder anderen Schlag gegen den Ball.

Dass dies jedoch keine Anzeichen eines verfrühten Comebacks sind, bestätigte Holger Rune nun in einem Interview mit der spanischen Marca. Viel lieber denkt der fünffache Titelträger auf der ATP Tour in kleinen Schritten beim Heilungsprozess und möchte nichts überstürzen.

Holger Rune fühlte sich wie “in einem Erdbeben”

Auch über den Zeitpunkt der Verletzung sprach Rune und berichtete von einem Moment, der sich wie ein Erdbeben anfühlte: “Zunächst dachte ich der Boden würde versinken, so wie mitten in einem Erdbeben.” Erst einige Sekunden später realisierte der dänische Tourstar, dass ihn eine schlimme Verletzung heimgesucht hat.

Nun versucht Holger Rune in erster Linie die Geduld zu bewahren und positiv zu bleiben. Im Februar soll die Belastbarkeit bereits weiter steigen. Doch um einen konkreten Zeitpunkt für ein Comeback auf der Tour zu benennen, ist es aktuell noch zu früh.