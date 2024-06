Home, sweet home: Sinner feiert seinen Platz als Nummer 1 der Welt bei einem "besonderen" Besuch in der Heimatstadt

Am Dienstag kehrte Jannik Sinner zurück in seiner Heimatstadt Sexten und wurde feierlich empfangen. Der neue Weltranglistenerste besuchte unter anderem den Tennisverein in dem er Tennis lernte und traf sich dort mit rund 400 tennisbegeisterten Kindern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 11:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

In der Gemeinde Sexten in Südtirol wurde am Dienstag alles für ihren Superstar und neue Nummer Eins der Welt aufgefahren. Jannik Sinner wurde von hunderten von Fans sowie Einwohnern der Gemeinde herzlichst empfangen, auch die örtliche Musikkapelle marschierte für den 22-jährigen auf. Natürlich wurde der erste Italienische Weltranglistenerste überhaupt, auch von dem Oberbürgermeister feierlich begrüßt und durfte sich auf dem Rathausplatz vor dem jubelnden Publikum in das “Goldene Buch” der Gemeinde eintragen.

Nach den Feierlichkeiten am Rathausplatz ging es für den jungen Weltranglistenersten zu der Sextner Sportanlage. Zu den Plätzen also, auf denen Sinner seine ersten Bälle schlug. Auf der Tennisanlage warteten bereits geladene Gäste und rund 400 Kinder gespannt auf ihr Idol. Als Höhepunkt durften die Kinder noch viele Entweder-Oder-Fragen stellen, die der 22-jährige mit viel Humor beantwortete.

Sinner: “Ich bin sehr froh wieder hier zu sein”

Sinner war seit den Australian Open nicht mehr in seiner Heimatstadt gewesen und freute sich nun sichtlich seiner Gemeinde wieder in seiner Heimat zu sein. “Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein, am Ort, in dem ich geboren bin, wo ich meine Jugend verbracht habe, wo meine Familie und meine Freunde sind. Es freut mich besonders so viele Kinder und Jugendliche zu sehen und mit euch diesen tollen Moment zu verbringen,” sagte Sinner, der sich seit diesem Montag offiziell Weltranglistenerster nennen darf.