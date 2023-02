Hua Hin: Tatjana Maria schon im Viertelfinale

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist souverän ins Viertelfinale des WTA-Turniers im thailändischen Hua Hin eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 14:57 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria bleibt in Hua Hin auf Kurs

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann ihr Achtelfinale am Donnerstag gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska 6:0, 6:4. Im ersten Satz machte Maria in 30 Minuten Spielzeit kurzen Prozess, im zweiten Durchgang trotzte sie ihrer stärker aufspielenden Kontrahentin.

"Es war auf alle Fälle kein einfaches Match", sagte die an Position sechs gesetzte Maria: "Ich musste wirklich konzentriert reingehen, was ich sehr gut im ersten Satz gemacht habe." Im Anschluss habe Jastremska "besser gespielt und besser aufgeschlagen", führte Maria weiter aus. Für sie selbst sei es nicht einfach gewesen, ihre Aufschläge durchzubringen: "Das war der Grund, warum es im zweiten Satz so eng war."

In der Runde der letzten acht trifft die Weltranglisten-63. am Freitag auf die ungesetzte Ukrainerin Lesia Tsurenko. Ende des vergangenen Jahres war Maria für ihre beeindruckende Leistung beim Rasenklassiker in Wimbledon von der WTA als "Comeback-Spielerin des Jahres" ausgezeichnet worden.