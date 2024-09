Hubert Hurkacz engagiert Agnieszka Radwanska als Supercoach

Spannende Neuverpflichtung von Hubert Hurkacz. Der 27-jährige Pole arbeitet ab sofort mit seiner Landsfrau Agnieszka Radwanska zusammen, die ihn als Coach zu Grand-Slam-Ehren führen möchte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 09:29 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz vertraut in Zukunft auf die Coaching-Dienste seiner Landsfrau Agnieszka Radwanska.

Die zweite Saisonhälfte verlief für Hubert Hurkacz bislang alles andere als nach Wunsch. Beim Wimbledonturnier verletzte sich der zweifache Masters-Champion in der zweiten Runde nach einem Sturz am Meniskus und musste das Match gegen den Franzosen Arthur Fils aufgeben. Auch wenn eine frühzeitige Rückkehr angepeilt war, musste er auf das olympische Tennisturnier verzichten.

Zwar meldete sich der 27-jährige mit den Viertelfinals in Montreal und Cincinnati zurück, musste aber in Ohio nach dem ersten Satz gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe wieder verletzungsbedingt aufgeben. Es folgte das enttäuschende Zweitrundenaus bei den US Open gegen den Australier Jordan Thompson, in dessen Folge er das Ende der Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Coach Craig Boynton bekanntgab.

Umso spektakulärer nun, dass Hurkacz ab sofort mit der ehemaligen Weltranglisten-2. Agnieszka Radwanska auf Tour geht. Einen Eindruck von der Arbeitsweise der 35-jährigen als Coach konnte sich der Pole bereits zweimal „Down Under“ verschaffen. In den beiden bisherigen Auflagen des United Cups betreute Radwanska die polnische Auswahl als Kapitänin und führte diese bis ins Endspiel, bevor es eine denkbar knappe Niederlage gegen das deutsche Team setzte.

Groß sind die Ziele, die Radwanska mit der Betreuung des Weltranglisten-8. erreichen möchte. Wie die Krakauerin verkündete, wird der Sieg bei einem der kommenden Majors angestrebt. Auch wenn die 20-fache WTA-Titelträgerin 2012 mit der Finalniederlage in Wimbledon den letzten Schritt zum Grand-Slam-Triumph selbst nicht gehen konnte, wird sie alles daransetzen, dieses Ziel als Coach an der Seite des aufschlagstarken Hurkacz zu verwirklichen.