Hurkacz, Shelton, Dimitrov und Co.: Starbesetzung bei der ATP Tour 250

Eine Woche mit drei Turnieren auf der ATP-Tour bietet viel Action auf drei Kontinenten und zwei Belägen. Francisco Cerundolo führt das Feld bei den Cordoba Open an, während Frances Tiafoe und Tommy Paul die beiden Topgesetzten bei den Dallas Open sind. In Europa treten Hubert Hurkacz und Grigor Dimitrov bei den Open 13 Provence an, einem ATP-250-Hallenturnier in Marseille.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 07:28 Uhr

© Getty Images

Die auf Sanplatz ausgetragenen Cordoba Open finden wie immer in Argentinien statt und bieten erstmals einen Vorgeschmack auf den zweiten Grand Slam des Jahres, die French Open. Der 25-jährige Argentinier Cerundolo ist der Topgesetzte dieses Turniers. Er trat bereits drei Mal bei dem Turnier an, wobei sein bestes Ergebnis der Viertelfinaleinzug 2023 war. Heimvorteil wird auch der Argentinier Diego Schwartzmann haben. Der 31-jährige Schwartzman liegt derzeit außerhalb der Top 100 der Rangliste. 2020 gehörte er noch zu den Top 10 Spielern der Welt. Schwartzman schlägt heute um 22:30 Uhr MEZ gegen Landsmann Burruchaga auf.

In Dallas, ebenfalls ein 250er-Event, dürften die Turnierfavoriten bekannt sein: Der an drei gesetzte Ben Shelton, der an zwei gesetzte Tommy Paul und Frances Tiafeo, der an Eins gesetzt ist. Die genannten US-Amerikaner haben dementsprechend die erste Runde Rast und schlagen somit erstmals am Mittwoch, den 07.01, im Achtelfinale auf. Tiafoe konnte dieses Jahr bisher nicht über einen Erstrunden-Sieg hinaus gewinnen. Der 21-jährige Youngster Ben Shelton reist hingegen nach seinem Drittrundenerfolg bei den Australian Open an.

In Marseille kann sich die Tenniswelt auf den Titelverteidiger und aktuelle Nummer acht der Weltrangliste freuen: Hubert Hurkacz. Der 26-jährige Pole startete mit einem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open in die Saison. Grigor Dimitrov startete ebenfalls stark in die neue Saison und wird versuchen, seinen guten Start weiter auszubauen. Er erreichte bei den Brisbane Internationals das Finale, in Melbourne kam er bis zur dritten Runde. Spannend wird auch zu beobachten sein, ob Andy Murray endlich seinen ersten Erfolg auf der diesjährigen Tour feiern kann. Der Brite trifft heute auf den ungesetzten Tomas Machac. Der Deutsche Merterer unterlag bereits gestern dem Italiener Musetti in zwei Sätzen.

