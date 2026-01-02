"Ich liebe mein Leben": Ashleigh Barty schließt Comeback erneut aus

Ashleigh Barty hat erneut klargestellt, dass eine Rückkehr auf die Tennistour für sie nicht infrage kommt. Die ehemalige Weltranglistenerste genießt ihr Leben abseits des Profisports und stellt ihre Familie in den Mittelpunkt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 02.01.2026, 14:46 Uhr

© Getty Images Ashley Barty hat ihr Glück gefunden.

Kurz vor ihrem 26. Geburtstag hatte die damalige Weltranglisten-Erste Barty im Jahr 2022 überraschend ihren Rücktritt vom Profitennis verkündet. Wenige Wochen zuvor hatte sie in Melbourne ihren ersten Titel bei den Australian Open gewonnen.

Seitdem hat Barty ihren langjährigen Partner Gerry Kissick geheiratet und zwei Kinder bekommen – einen Sohn namens Hayden, geboren 2023, und eine Tochter namens Jordan, geboren im Juni 2025.

„Ich vermisse es überhaupt nicht, aus dem Koffer zu leben. Ich war schon immer ein absoluter Stubenhocker und liebe es, zu Hause zu sein. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Kindern, meinen Schwestern, meinen Nichten und meinem Neffen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem ruhigen, aber glücklichen Leben“, sagte die Australierin nun in einem Interview gegenüber The New Daily.

Für Barty kommt eine etwaige Rückkehr auf die Tennistour (derzeit) nicht in Frage: „Meine oberste Priorität und mein Fokus liegen momentan ganz klar darauf, meine Kinder und meine Familie zu genießen und sie beim Wachsen und Entwickeln zu begleiten. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe es, ihnen beim Lernen und Ausprobieren neuer Dinge zuzusehen, und ich freue mich riesig auf die nächsten Jahre mit ihnen.“

Barty gewann insgesamt drei Grand-Slam-Turniere (neben den Australian Open 2022 auch die French Open 2019 und Wimbledon 2021) und holte außerdem 15 Titel auf der WTA-Tour. Sie stand insgesamt 121 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.