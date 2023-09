Iga Swiatek - nach 75 Wochen vom Thron gestoßen

Iga Swiatek hat mit ihrer Niederlage gegen Jelena Ostapenko im Achtelfinale der US Open 2023 die Spitzenposition in der WTA-Weltrangliste verloren. Nach 75 Wochen durchgehender Regentschaft, die beeidnruckende Erfolge gebracht haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2023, 10:59 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek wird ab kommendem Montag "nur" noch die Nummer zwei der Welt sein

Mit 22 Jahren ist Iga Swiatek noch so jung, dass schwer davon auszugehen ist, dass die Polin in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft wieder den Thron in den WTA-Charts erklimmt. Ab kommendem Montag allerdings wird Aryna Sabalenka erst einmal die Nummer eins der Welt sein. Dafür gesorgt hat Jelena Ostapenko, die sich mit ihrem vierten Sieg in der vierten Begegnung mit Swiatek andgültig als deren Angstgegnerin etabliert hat.

75 Wochen hatte Swiatek die Spitzenposition inne. Und während dieser Zeit zehn Turniere gewonnen, darunter drei Grand-Slam-Events: 2022 und 2023 in Roland Garros, im vergangenen Jahr auch bei den US Open. Swiatek hat dabei die 10.000-Punkte-Marke in der Weltrangliste übertroffen, das muss ihr erst einmal jemand nachmachen. Ach, ja: So ganz nebenbei hat sie im vergangenen Jahr eine Siegesserie von 37 Matches in Folge hingelegt, die erst von Alizé Cornet in Wimbledon beendet wurde.

Das Jahr 2023 konnte Swiatek dann aber nicht mehr ganz so überlegen führen wie die vergangene Saison. Neben dem neuerlichen Titel bei den French Open schlug sie noch in Doha, Stuttgart und bei ihrem Heimturnier in Wasrchau zu. Aber schon der Sommer lief in Cincinnati (Niederlage gegen Coco Gauff) und zuvor auch in Montreal, wo sie gegen Jessica Pegula in der Vorschlussrunde ausschied, nicht so gut wie erhofft.